Кассация в Челябинске отменила приговор мигранту-насильнику, его ждет новый суд

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Кассация отменила решение о смягчении приговора мигранту-насильнику Фото:

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) отменил решение о смягчении приговора таксисту-мигранту Назарали Сайакбарову, осужденному за изнасилование 16-летней дочери участника СВО в Магнитогорске. Как сообщили URA.RU в суде, дело вновь направили в областной суд.

«Суд кассационной инстанции отменил решение Челябинского областного суда, которым Сайакбарову был снижен срок наказания с восьми лет строгого режима до трех с половиной лет общего режима. Материалы направлены на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции», — рассказали в пресс-службе суда.

Сайакбаров изнасиловал девушку в августе 2023 года. Подвозя ее на такси, он стал оказывать ей знаки внимания. А получив отказ, привез ее к своему дому, силой затащил в квартиру и изнасиловал.

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В мае 2024 года Сайакбарова признали виновным и отправили в колонию. Но в сентябре того же года суд апелляционной инстанции смягчил приговор: восемь лет строгого режима превратились в три с половиной года общего. Основанием для такого решения стала переквалификация действий мигранта.

История получила общественный резонанс. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал разобраться, на каком основании суд принял решение о переквалификации. А являвшийся тогда депутатом Госдумы Александр Хинштейн обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой обжаловать решение.

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Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) отменил решение о смягчении приговора таксисту-мигранту Назарали Сайакбарову, осужденному за изнасилование 16-летней дочери участника СВО в Магнитогорске. Как сообщили URA.RU в суде, дело вновь направили в областной суд. «Суд кассационной инстанции отменил решение Челябинского областного суда, которым Сайакбарову был снижен срок наказания с восьми лет строгого режима до трех с половиной лет общего режима. Материалы направлены на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции», — рассказали в пресс-службе суда. Сайакбаров изнасиловал девушку в августе 2023 года. Подвозя ее на такси, он стал оказывать ей знаки внимания. А получив отказ, привез ее к своему дому, силой затащил в квартиру и изнасиловал. В мае 2024 года Сайакбарова признали виновным и отправили в колонию. Но в сентябре того же года суд апелляционной инстанции смягчил приговор: восемь лет строгого режима превратились в три с половиной года общего. Основанием для такого решения стала переквалификация действий мигранта. История получила общественный резонанс. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал разобраться, на каком основании суд принял решение о переквалификации. А являвшийся тогда депутатом Госдумы Александр Хинштейн обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой обжаловать решение.
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Ссылки по теме
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