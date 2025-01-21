Кассация в Челябинске отменила приговор мигранту-насильнику, его ждет новый суд

21 января 2025 в 18:24 Размер текста - 17 +

Кассация отменила решение о смягчении приговора мигранту-насильнику Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) отменил решение о смягчении приговора таксисту-мигранту Назарали Сайакбарову, осужденному за изнасилование 16-летней дочери участника СВО в Магнитогорске. Как сообщили URA.RU в суде, дело вновь направили в областной суд. «Суд кассационной инстанции отменил решение Челябинского областного суда, которым Сайакбарову был снижен срок наказания с восьми лет строгого режима до трех с половиной лет общего режима. Материалы направлены на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции», — рассказали в пресс-службе суда. Сайакбаров изнасиловал девушку в августе 2023 года. Подвозя ее на такси, он стал оказывать ей знаки внимания. А получив отказ, привез ее к своему дому, силой затащил в квартиру и изнасиловал. Новость по теме Челябинский облсуд смягчил приговор таксисту-мигранту, изнасиловавшему подростка В мае 2024 года Сайакбарова признали виновным и отправили в колонию. Но в сентябре того же года суд апелляционной инстанции смягчил приговор: восемь лет строгого режима превратились в три с половиной года общего. Основанием для такого решения стала переквалификация действий мигранта. История получила общественный резонанс. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал разобраться, на каком основании суд принял решение о переквалификации. А являвшийся тогда депутатом Госдумы Александр Хинштейн обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой обжаловать решение. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (Челябинск) отменил решение о смягчении приговора таксисту-мигранту Назарали Сайакбарову, осужденному за изнасилование 16-летней дочери участника СВО в Магнитогорске. Как сообщили URA.RU в суде, дело вновь направили в областной суд. «Суд кассационной инстанции отменил решение Челябинского областного суда, которым Сайакбарову был снижен срок наказания с восьми лет строгого режима до трех с половиной лет общего режима. Материалы направлены на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции», — рассказали в пресс-службе суда. Сайакбаров изнасиловал девушку в августе 2023 года. Подвозя ее на такси, он стал оказывать ей знаки внимания. А получив отказ, привез ее к своему дому, силой затащил в квартиру и изнасиловал. В мае 2024 года Сайакбарова признали виновным и отправили в колонию. Но в сентябре того же года суд апелляционной инстанции смягчил приговор: восемь лет строгого режима превратились в три с половиной года общего. Основанием для такого решения стала переквалификация действий мигранта. История получила общественный резонанс. Глава СК РФ Александр Бастрыкин потребовал разобраться, на каком основании суд принял решение о переквалификации. А являвшийся тогда депутатом Госдумы Александр Хинштейн обратился к генпрокурору РФ Игорю Краснову с просьбой обжаловать решение.