Макаревич* объяснил нежелание возвращаться в Россию

Российский певец Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что не желает возвращаться в Москву, так как не хочет разочаровываться, ведь ничего из того, что он любил, там не осталось. Об этом он рассказал журналистам.
«По Москве не скучаю, я [прекрасно] понимаю, что ничего из того, что я любил, там не осталось. А приехать и увидеть это своими глазами, чтобы потом разочароваться — мне не хочется», — сказал артист. Его слова передает Starhit.
Лидер группы «Машина времени» покинул Россию еще в 2022 году, переехав в Израиль. Недавно стало распространяться информация о том, что певец распродает там свое имущество. Некоторые предполагают, что Макаревич намерен переехать в США, однако сам артист уточнил, что просто хочет сделать ремонт своего текущего жилья. Далее пресс-секретарь артиста Антон Чернин пояснил, что Макаревич просто продал кухонный стол, о дальнейшей продаже имущества речи не идет.
Певец также остался без имущества в России, передает VSE42.Ru. У него находили около 70 объектов недвижимости в РФ, сообщает Pravda.ru.
*Андрей Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом
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