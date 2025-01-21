Макаревич* объяснил нежелание возвращаться в Россию

Макаревич* заявил, что не хочет возвращаться в Россию из боязни разочароваться
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Андрей Макаревич* признался, что в России ничего не осталось из того, что он любит
Андрей Макаревич* признался, что в России ничего не осталось из того, что он любит Фото:

Российский певец Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что не желает возвращаться в Москву, так как не хочет разочаровываться, ведь ничего из того, что он любил, там не осталось. Об этом он рассказал журналистам.

«По Москве не скучаю, я [прекрасно] понимаю, что ничего из того, что я любил, там не осталось. А приехать и увидеть это своими глазами, чтобы потом разочароваться — мне не хочется», — сказал артист. Его слова передает Starhit.

Лидер группы «Машина времени» покинул Россию еще в 2022 году, переехав в Израиль. Недавно стало распространяться информация о том, что певец распродает там свое имущество. Некоторые предполагают, что Макаревич намерен переехать в США, однако сам артист уточнил, что просто хочет сделать ремонт своего текущего жилья. Далее пресс-секретарь артиста Антон Чернин пояснил, что Макаревич просто продал кухонный стол, о дальнейшей продаже имущества речи не идет.

Певец также остался без имущества в России, передает VSE42.Ru. У него находили около 70 объектов недвижимости в РФ, сообщает Pravda.ru.

*Андрей Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Российский певец Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил, что не желает возвращаться в Москву, так как не хочет разочаровываться, ведь ничего из того, что он любил, там не осталось. Об этом он рассказал журналистам. «По Москве не скучаю, я [прекрасно] понимаю, что ничего из того, что я любил, там не осталось. А приехать и увидеть это своими глазами, чтобы потом разочароваться — мне не хочется», — сказал артист. Его слова передает Starhit. Лидер группы «Машина времени» покинул Россию еще в 2022 году, переехав в Израиль. Недавно стало распространяться информация о том, что певец распродает там свое имущество. Некоторые предполагают, что Макаревич намерен переехать в США, однако сам артист уточнил, что просто хочет сделать ремонт своего текущего жилья. Далее пресс-секретарь артиста Антон Чернин пояснил, что Макаревич просто продал кухонный стол, о дальнейшей продаже имущества речи не идет. Певец также остался без имущества в России, передает VSE42.Ru. У него находили около 70 объектов недвижимости в РФ, сообщает Pravda.ru. *Андрей Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...