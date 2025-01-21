«У нас хорошие отношения»: Зеленский попытался запугать Трампом Европу

Зеленский в Давосе кичился Трампом и пугал Европу
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Владимир Зеленский намекнул, что Европа может не иметь веса в разрешении конфликта между Россией и Украиной
Владимир Зеленский намекнул, что Европа может не иметь веса в разрешении конфликта между Россией и Украиной Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе запугивал ЕС. Он намекнул, что не знает, будет ли президент США Дональд Трамп прислушиваться к европейским лидерам для разрешения украинского конфликта.

«У нас действительно хорошие отношения с Трампом... Вокруг президента Трампа иногда много излишних голосов, которые доносят дезинформацию или пророссийскую риторику. Для нас очень важно, чтобы Европа была громкой... <...> Будет ли президент Трамп слушать Европу или будет вести переговоры с РФ и КНР без Европы?» — задался вопросом Зеленский во время форума. Трансляцию мероприятия проводил youtube-канал офиса президента Украины.

Зеленский также признался, что Трамп ему в личном разговоре сказал, чтобы конфликт с Россией заканчивался в этом году. И украинский лидер с ним согласился, но заявил, что хочет при этом получить справедливость.

Экономический форум в Давосе проходит с 20 по 24 января. Темой мероприятия является «сотрудничество ради интеллектуального века».

Во время мероприятия Зеленский в своем выступлении позволил усомниться в пользе европейских стран для разрешения конфликта на Украине. Он также заявил, что верит в завершение противостояния с Россией дипломатическим путем. При этом он подчеркнул, что против сокращения собственной армии. 

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Украинский лидер Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе запугивал ЕС. Он намекнул, что не знает, будет ли президент США Дональд Трамп прислушиваться к европейским лидерам для разрешения украинского конфликта. «У нас действительно хорошие отношения с Трампом... Вокруг президента Трампа иногда много излишних голосов, которые доносят дезинформацию или пророссийскую риторику. Для нас очень важно, чтобы Европа была громкой... <...> Будет ли президент Трамп слушать Европу или будет вести переговоры с РФ и КНР без Европы?» — задался вопросом Зеленский во время форума. Трансляцию мероприятия проводил youtube-канал офиса президента Украины. Зеленский также признался, что Трамп ему в личном разговоре сказал, чтобы конфликт с Россией заканчивался в этом году. И украинский лидер с ним согласился, но заявил, что хочет при этом получить справедливость. Экономический форум в Давосе проходит с 20 по 24 января. Темой мероприятия является «сотрудничество ради интеллектуального века». Во время мероприятия Зеленский в своем выступлении позволил усомниться в пользе европейских стран для разрешения конфликта на Украине. Он также заявил, что верит в завершение противостояния с Россией дипломатическим путем. При этом он подчеркнул, что против сокращения собственной армии. 
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