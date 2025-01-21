«У нас хорошие отношения»: Зеленский попытался запугать Трампом Европу

Украинский лидер Владимир Зеленский во время Всемирного экономического форума в Давосе запугивал ЕС. Он намекнул, что не знает, будет ли президент США Дональд Трамп прислушиваться к европейским лидерам для разрешения украинского конфликта.
«У нас действительно хорошие отношения с Трампом... Вокруг президента Трампа иногда много излишних голосов, которые доносят дезинформацию или пророссийскую риторику. Для нас очень важно, чтобы Европа была громкой... <...> Будет ли президент Трамп слушать Европу или будет вести переговоры с РФ и КНР без Европы?» — задался вопросом Зеленский во время форума. Трансляцию мероприятия проводил youtube-канал офиса президента Украины.
Зеленский также признался, что Трамп ему в личном разговоре сказал, чтобы конфликт с Россией заканчивался в этом году. И украинский лидер с ним согласился, но заявил, что хочет при этом получить справедливость.
Экономический форум в Давосе проходит с 20 по 24 января. Темой мероприятия является «сотрудничество ради интеллектуального века».
Во время мероприятия Зеленский в своем выступлении позволил усомниться в пользе европейских стран для разрешения конфликта на Украине. Он также заявил, что верит в завершение противостояния с Россией дипломатическим путем. При этом он подчеркнул, что против сокращения собственной армии.
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