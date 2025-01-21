Свердловские власти вступили в борьбу за места в Госдуме

Руководство Свердловской области просит АП сохранить все семь госдумских округов

22 января 2025 в 13:47 Размер текста - 17 +

Сейчас у Свердловской области десять представителей в ГД Фото: Владимир Андреев © URA.RU Руководство Свердловской области представило администрации президента РФ свое предложение по перенарезке округов перед выборами в Госдуму 2026 года. В нем сохранены все семь одномандатных округов, рассказал URA.RU источник в региональном истеблишменте. «При этом границы округов придется поменять — в связи с миграционными и демографическими изменениями», — уточнил собеседник. Он также поделился, что вместе с проектом перенарезки кремлевским чиновникам представлены актуальные показатели по числу избирателей в Свердловской области. «Оно увеличилось. И это один из ключевых аргументов в пользу того, чтобы никакие округа у региона не забирать», — отметил источник. Другой собеседник URA.RU, близкий к областному правительству, уверяет, что окончательное решение будет не раньше марта-апреля. О том, что федеральные власти перенарежут госдумские округа — в связи с присоединением к РФ новых территорий, — стало известно осенью 2024-го. Тогда считалось, что Свердловская область может лишиться одного или даже двух округов. Позднее источник URA.RU, уточнил: речь идет все-таки скорее об одном округе, и «отдать» его хотят не ЛНР или ДНР, а Чечне, где за последние пять лет стало больше россиян с правом голоса. Новость по теме Куйвашеву предложили лишить олимпийского чемпиона места в Госдуме Говоря о том, какой из свердловских округов могут ликвидировать, собеседники URA.RU утверждали, что защищены лишь депутаты Максим Иванов (Асбестовский округ) и Лев Ковпак (Каменск-Уральский), поскольку полезны для региона. Остальные депутаты-одномандатники — Андрей Альшевских (Свердловский), Зелимхан Муцоев (Первоуральский), Антон Шипулин (Серовский), Константин Захаров (Нижнетагильский) и Сергей Чепиков (Березовский) — находятся в зоне риска. Губернатору Евгению Куйвашеву перед Новым годом представили несколько вариантов, среди них было упразднение округа Чепикова, который хочет переизбираться. Но глава региона настроен сохранить статус-кво. Ведь от того, сколько депутатов имеет каждый субъект РФ в Госдуме, зависит его участие в различных бюджетных программах развития. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Руководство Свердловской области представило администрации президента РФ свое предложение по перенарезке округов перед выборами в Госдуму 2026 года. В нем сохранены все семь одномандатных округов, рассказал URA.RU источник в региональном истеблишменте. «При этом границы округов придется поменять — в связи с миграционными и демографическими изменениями», — уточнил собеседник. Он также поделился, что вместе с проектом перенарезки кремлевским чиновникам представлены актуальные показатели по числу избирателей в Свердловской области. «Оно увеличилось. И это один из ключевых аргументов в пользу того, чтобы никакие округа у региона не забирать», — отметил источник. Другой собеседник URA.RU, близкий к областному правительству, уверяет, что окончательное решение будет не раньше марта-апреля. О том, что федеральные власти перенарежут госдумские округа — в связи с присоединением к РФ новых территорий, — стало известно осенью 2024-го. Тогда считалось, что Свердловская область может лишиться одного или даже двух округов. Позднее источник URA.RU, уточнил: речь идет все-таки скорее об одном округе, и «отдать» его хотят не ЛНР или ДНР, а Чечне, где за последние пять лет стало больше россиян с правом голоса. Говоря о том, какой из свердловских округов могут ликвидировать, собеседники URA.RU утверждали, что защищены лишь депутаты Максим Иванов (Асбестовский округ) и Лев Ковпак (Каменск-Уральский), поскольку полезны для региона. Остальные депутаты-одномандатники — Андрей Альшевских (Свердловский), Зелимхан Муцоев (Первоуральский), Антон Шипулин (Серовский), Константин Захаров (Нижнетагильский) и Сергей Чепиков (Березовский) — находятся в зоне риска. Губернатору Евгению Куйвашеву перед Новым годом представили несколько вариантов, среди них было упразднение округа Чепикова, который хочет переизбираться. Но глава региона настроен сохранить статус-кво. Ведь от того, сколько депутатов имеет каждый субъект РФ в Госдуме, зависит его участие в различных бюджетных программах развития.