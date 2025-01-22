Гагин: командование ВСУ покинуло Красноармейск

Спецслужбы и командование ВСУ покинули город Красноармейск (украинское название — Покровск), который находится в ДНР. ВС РФ окружает город. Об этом сообщил военно-политический эксперт Ян Гагин.
«Противник понимает, что Покровск они потеряют. Но, опять же, никаких приказов на отступление у них нет, я думаю, и не будет до самого конца. Стоит отметить, что спецслужбы оттуда выехали, все командование давно уже покинуло ЛБС», — сказал Гагин в эфире Первого канала.
Гагин отметил, что высшее офицерское звено на том участке отсутствует, однако на всей линии фронта присутствует большое количество наемников. По его словам, российская армия на данный момент окружает Красноармейск с трех сторон.
Ранее сообщалось, что ВС РФ перекрыли одну из основных транспортных магистралей, ведущих из Красноармейска в Днепр. В результате логистические возможности противника по направлению к Днепру испытывают постепенные нарушения. Подчеркивается, что перекрытая дорога представляет собой одну из двух важнейших транспортных артерий, которые обслуживают движение в направлении соседнего региона.
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