Зеленский призвал Алиева «давить на Россию» по катастрофе в Актау

Зеленский: необходимо надавить на РФ, чтобы узнать правду о катастрофе в Актау
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Зеленский считает, что необходимо надавить на Россию
Зеленский считает, что необходимо надавить на Россию Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

Чтобы Россия рассказала правду о крушении самолета Azal в Актау, на нее якобы необходимо надавить. С таким мнением выступил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым

«Важно давить на Россию, чтобы заставить ее говорить правду», — сказал Зеленский. Его слова передает telegram-канал «Смотри».

25 декабря самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился вблизи Актау. Рейс следовал по маршруту Баку — Грозный. 6 января Алиев обвинил представителей России в крушении самолета Azal. Он потребовал наказать всех, кто виновен в инциденте. Позже содержимое черных ящиков было опубликовано. Из записи следует, что диспетчеры предлагали сесть сначала в Грозном, затем — в Махачкале, но экипаж проигнорировал советы.

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Чтобы Россия рассказала правду о крушении самолета Azal в Актау, на нее якобы необходимо надавить. С таким мнением выступил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым «Важно давить на Россию, чтобы заставить ее говорить правду», — сказал Зеленский. Его слова передает telegram-канал «Смотри». 25 декабря самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился вблизи Актау. Рейс следовал по маршруту Баку — Грозный. 6 января Алиев обвинил представителей России в крушении самолета Azal. Он потребовал наказать всех, кто виновен в инциденте. Позже содержимое черных ящиков было опубликовано. Из записи следует, что диспетчеры предлагали сесть сначала в Грозном, затем — в Махачкале, но экипаж проигнорировал советы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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