Зеленский призвал Алиева «давить на Россию» по катастрофе в Актау

Чтобы Россия рассказала правду о крушении самолета Azal в Актау, на нее якобы необходимо надавить. С таким мнением выступил президент Украины Владимир Зеленский на встрече с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым
«Важно давить на Россию, чтобы заставить ее говорить правду», — сказал Зеленский. Его слова передает telegram-канал «Смотри».
25 декабря самолет Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines разбился вблизи Актау. Рейс следовал по маршруту Баку — Грозный. 6 января Алиев обвинил представителей России в крушении самолета Azal. Он потребовал наказать всех, кто виновен в инциденте. Позже содержимое черных ящиков было опубликовано. Из записи следует, что диспетчеры предлагали сесть сначала в Грозном, затем — в Махачкале, но экипаж проигнорировал советы.
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