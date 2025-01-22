Почему в России не хватает молока

Производство молока в России не успевает за спросом на него. О необходимости стимулировать инвестиции, производство и спрос в отрасли на съезде Национального союза производителей молока 22 января заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев. Эксперты URA.RU объяснили, что в прошлом году нехватка молока была связана с высоким запросом объемов сырья для производства сыров и мороженного.
«Контроль за обеспечением экономической доступности основных видов продовольствия продолжается. Если ситуация будет складываться не в пользу стабильности собственного рынка, рычаги влияния у нас есть. Для государства приоритет очевиден: это полноценное обеспечение продуктами наших граждан. Мы делаем ставку на отечественного производителя и повышение самообеспеченности. Необходимо и дальше наращивать выпуск собственной продукции, планомерно двигаясь к достижению ориентира Доктрины продбезопасности по молоку», — сказал Дмитрий Патрушев.
По словам вице-премьера, к 2030 году агропрому предстоит серьезно увеличить производство и экспорт по всем направлениям. В частности, объемы сырого молока должны вырасти с сегодняшних 34 млн тонн до 38 млн тонн. Дмитрий Патрушев подчеркнул, что с учетом тенденции роста внутреннего спроса на молочную продукцию важно полноценно обеспечивать собственный рынок всеми видами товаров по доступным ценам.
Вице-премьер отметил, что власти усиливают поддержку отрасли. С 2025 года льготное кредитование производителей молока включено в перечень приоритетных. Новые кредиты для молочного животноводства будут выдаваться под 8,3%. Увеличен до 30% размер возмещения части прямых понесенных затрат на создание молочных комплексов. Те субъекты, которые стабильно наращивают производство молока, а также имеют прочную кормовую базу, могут возмещать до 42%.
«Молочная отрасль была и остается самым обеспеченным направлением с точки зрения набора инструментов поддержки. В прошлом году было направлено больше 80 млрд рублей. Это практически в полтора раза больше, чем годом ранее. База для развития есть. При этом надо использовать все возможности для дальнейшей интенсификации производства за счет внедрения передовых технологий, автоматизации и роботизации», — сказал вице-премьер.
По словам главы Минсельхоза РФ Оксаны Лут, деньги на поддержку отрасли будут выделены уже в конце января, поэтому производители не должны отказываться от запланированных инвестпрограмм и увеличения мощностей. «Наша отрасль является ключевой, поэтому нам выделят дополнительные средства как на оборотку, так и на инвестиции. Молочная отрасль в числе приоритетных. Поэтому планируйте инвестиции, деньги мы на это найдем», — пообещала Оксана Лут участникам съезда.
Итоги 2024 года показали дисбаланс между предложением товарного молока и его внутренним потреблением, отмечают эксперты URA.RU. Как сообщил на съезде гендиректор «Союзмолока» Артем Белов, впервые за последние годы прирост молока был значительно ниже запланированного.
«Мы впервые за много лет в 2024 году столкнулись с тем, что производимого сырого молока стало не хватать для закрытия всех внутренних потребностей страны: как потребления россиянами, так и производства молочных продуктов. Предложение товарного молока увеличилось на 1,5%, а потребление — примерно на 3%», — сказал Белов.
В прошлом году прирост объемов производства сырого молока резко сократился по сравнению с предыдущими двумя годами, рассказала URA.RU аналитик молочного рынка Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Наталья Пенькова. Объем готового продукта составил 34 млн тонн, что на 500 тысяч тонн больше прошлогоднего показателя. Прирост есть. Но годом ранее, в 2023 году он был примерно в два раза больше — 900 тысяч тонн: с 32,6 млн тонн в 2022 году до 33,5 млн тонн в 2023-м.
«Сокращение производства сырого молока в 2024 году вызвано значительным сокращением поголовья крупного рогатого скота, его стало меньше на 250-300 тысяч голов, — говорит эксперт. — Кроме того, на снижение надоев повлияла аномальная летняя жара во многих регионах. Это совпало с тем, что производители сыров, масла и мороженого увеличивали объемы своих производств и запросили больше сырья с ферм».
Повышенный спрос на молоко от перерабатывающих предприятий показывает статистика ИКАРа. Производство мороженого за 2024 год выросло на 18%, питьевых сливок на 15%, сыров на 6%. На начало ноября 2024 года запасы основных категорий молочной продукции были ниже, чем годом ранее. По сливочному маслу и сухому цельному молоку показатель на минимуме за последние пять лет, по сухому обезжиренному молоку и сухой сыворотке — за последние три года.
Именно дефицитом сырьевого молока эксперты URA.RU объясняют резкий рост цен на «молочку» в 2024 году. «Значительный рост закупочных цен на сырое молоко начался с августа. На конец года он составил 16%. Как следствие, дорожала продукция из молока. Сильнее всего — высокожирные молочные продукты. Исходя из сегодняшнего положения, до весны цены будут расти, а затем начнется стабилизация», — пояснила Наталья Пенькова.
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