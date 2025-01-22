В Екатеринбурге из-за морозов закрыли главный каток

В Екатеринбурге 23 января каток на площади 1905 года не будет работать из-за морозов. Его вновь планируют открыть в пятницу, сообщили в telegram-канале площадки.
«Завтра будет морозно, поэтому каток берет выходной. Увидимся в пятницу, с хорошим настроением и теплыми шарфами. А трудолюбивые ледозаливщики тем временем продолжат готовить лед», — сказано в сообщении.
Мэрия Екатеринбурга намерена сделать каток ежегодным. Официальное открытие состоялось 21 декабря. Тогда горожан порадовали уникальным шоу с участием звезд мирового фигурного катания, среди которых были Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Виктория Синицына. Проработать каток должен до 16 февраля, но власти города не исключают, что принимать гостей он будет до марта.
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