В Екатеринбурге из-за морозов закрыли главный каток

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Каток вновь заработает 24 января
Каток вновь заработает 24 января Фото:

В Екатеринбурге 23 января каток на площади 1905 года не будет работать из-за морозов. Его вновь планируют открыть в пятницу, сообщили в telegram-канале площадки.

«Завтра будет морозно, поэтому каток берет выходной. Увидимся в пятницу, с хорошим настроением и теплыми шарфами. А трудолюбивые ледозаливщики тем временем продолжат готовить лед», — сказано в сообщении.

Мэрия Екатеринбурга намерена сделать каток ежегодным. Официальное открытие состоялось 21 декабря. Тогда горожан порадовали уникальным шоу с участием звезд мирового фигурного катания, среди которых были Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Виктория Синицына. Проработать каток должен до 16 февраля, но власти города не исключают, что принимать гостей он будет до марта.

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В Екатеринбурге 23 января каток на площади 1905 года не будет работать из-за морозов. Его вновь планируют открыть в пятницу, сообщили в telegram-канале площадки. «Завтра будет морозно, поэтому каток берет выходной. Увидимся в пятницу, с хорошим настроением и теплыми шарфами. А трудолюбивые ледозаливщики тем временем продолжат готовить лед», — сказано в сообщении. Мэрия Екатеринбурга намерена сделать каток ежегодным. Официальное открытие состоялось 21 декабря. Тогда горожан порадовали уникальным шоу с участием звезд мирового фигурного катания, среди которых были Татьяна Тотьмянина, Максим Маринин и Виктория Синицына. Проработать каток должен до 16 февраля, но власти города не исключают, что принимать гостей он будет до марта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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