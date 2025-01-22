Английский суд запретил российским телеканалам судиться с Google

Английский суд запретил трем российским телеканалам — Russia Today, «Спас» и «Царьград» — судиться с Google за пределами США и Великобритании. Решение касается вопроса блокировки YouTube-каналов данных медиа. Суд посчитал действия российских телеканалов недопустимыми в других юрисдикциях.
«Высокий суд Англии и Уэльса запретил трем российским телеканалам судиться с Google по вопросу блокировки YouTube-каналов этих медиа. Действия телеканалов квалифицированы Google в ее обращениях в суды США и Великобритании как системная, незаконная и несправедливая деятельность по отъему его активов по всему миру», — пишет РБК со ссылкой на решение суда от 22 января.
Это решение стало результатом судебных исков, поданных ирландским и американским подразделениями Google. Иски были направлены в Высокий суд Англии и Уэльса в августе 2024 года с целью ограничить возможности российских телеканалов подавать претензии к Google за пределами США и Великобритании.
Ранее московский суд оштрафовал американскую компанию Google на восемь миллиардов рублей за уклонение от выплаты прошлых штрафов. Кроме этого, российские телеканалы предъявляли Google требования на два ундециллиона рублей в связи с блокировкой аккаунтов на YouTube. Эта сумма превышает все накопленное богатство в мире.
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