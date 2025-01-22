На Ямале появился первый «умный» двор

В Салехарде по адресу улица Чубынина, 24, появился первый двор с «интеллектом». На придомовой территории установлен шлагбаум, который сканирует номера машин и пропускает местных жителей к дому.
«Интеллектуальный шлагбаум на Ямале установили впервые. Устройство распознает номера автомобилей жителей многоэтажки, автоматически открывая для них доступ к придомовой территории», — сообщила пресс-служба «Ростелекома».
Если номера на машине не видно, шлагбаум можно открыть с помощью приложения. Стрела также автоматически поднимается при приближении спецтранспорта, включая машины скорой помощи, полицейские или пожарные автомобили.
Ранее URA.RU рассказывало, что не далеко от вахтового поселка Сабетта (ЯНАО) установили станцию мобильной связи. Возможность пользоваться услугами связи получили около трех тысяч работников.
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