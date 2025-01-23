Российские силы продолжают активные действия по взятию Великой Новоселки в ДНР, а также постепенно продвигаются в сторону Красноармейска. Уже начались бои за окраинную часть города — поселок Зверево. При этом сообщается о том, что Киев начал насильственный вывод детей из Красноармесйка. В то же время ВС РФ удалось освободить село Западное в Харьковской области. Ночью ВСУ попытались атаковать Белгородскую область четырьмя дронами, сообщений о пострадавших или разрушениях нет. Ход боевых действий и карта спецоперации на Украине на 23 января — в материале URA.RU.
Запорожское направление
В зоне конфликта на запорожском направлении не наблюдается значительных изменений. Продолжается активное использование средств дальнего поражения обеими сторонами. ВС РФ осуществили удар по объектам в Запорожье, в то время как ВСУ провели атаку на Энергодар.
Донецкое направление
Российские военные продолжают активные действия по взятию Великой Новоселки. ВСУ в этом населенном пункте испытывают постоянное давление со стороны российских сил и фактически разбиты на две части. Нет точных данных о возможном отступлении ВСУ из поселка, однако сообщается, что украинская сторона старается нарастить резервы, вероятно, с намерением разблокировать свои подразделения в Великой Новоселке. К западу от Курахово российская армия укрепляет свои позиции и создает условия для формирования нового окружения украинских войск. Попытка контратаки украинцев с использованием бронетехники не привела к успеху и была пресечена еще на подступах.
Красноармейское направление
На красноармейском направлении боевые действия не утихают, российские войска сражаются, продвигаясь в сторону Красноармейска (украинское название — Покровск). Также ожесточенные бои продолжаются в Дзержинске (Торецке). Помимо этого, в силовых структурах сообщили, что начались бои за юго-западную окраину Красноармейска — поселок Зверево.
Помимо этого, по сообщениям российских силовых структур, специальное подразделение украинской полиции, известное как «Белый ангел», занимается принудительным вывозом детей из Красноармейска. Сотрудники подразделения вторгаются в дома, насильно изымают детей, которых затем увозят без сопровождения их родителей. Отмечается, что после таких действий местоположение и судьба детей остаются неизвестными.
Часовоярское направление
В Часовом Яре российские военные продолжают наступление на город, вытесняя украинские силы с занимаемых ими позиций. После потери контроля над комбинатом ВСУ организовали активное противодействие, активно укрепляя свой гарнизон новыми подразделениями.
Херсонское направление
ВС РФ успешно уничтожил пункт наблюдения украинских военнослужащих, расположенный на правобережье Днепра в Херсонской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. Команда оперативно заняла боевую позицию, произвела запуск управляемой ракеты по заданной цели и достигла точного поражения.
Кроме того, российские артиллеристы-десантники уничтожили минометный расчет ВСУ, который располагался на правом берегу Днепра в Херсонской области. В Минобороны уточнили, что миномет был найден в разрушенном здании, покинутом мирными жителями. С этой позиции велась стрельба по российским оборонительным линиям. Также разведывательные данные указывают на наличие недалеко от здания специально оборудованного укрытия, где хранились боеприпасы для миномета.
Харьковское направление
В районе Волчанска Харьковской области произошла неудачная попытка прорыва оборонительных рубежей российских военнослужащих со стороны диверсионно-разведывательных групп ВСУ. Экспериментально действовавшие на трех различных участках группы были вынуждены отступить обратно на ранее занимаемые позиции после того, как одна из них раскрыла свое присутствие. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко, добавив, что, по его мнению, целью действий украинских подразделений был обход российских передовых позиций для последующего штурма и прорыва линии обороны.
Кроме того, российские солдаты усилили свои позиции в районах нескольких населенных пунктов Харьковской области, создав стратегическую ловушку для украинской военной группировки, расположенной в районе Новой Кругляковки. Об этом сообщил Андрей Марочко. Также армия РФ взяла под контроль село Западное.
Курское направление
Российские военные формирования усиливают давление на позиции ВСУ в Курской области в нескольких направлениях. ВС РФ одновременно осуществляют авиационные и артиллерийские удары по подразделениям украинского резерва, включая объекты на территории Сумской области.
Во время операции в приграничной зоне Курской области экипаж вертолета Ми-35М успешно нанес удар по личному составу и опорному пункту ВСУ. По завершении атаки, летчики осуществили маневры для защиты от ракет с применением тепловых ловушек, что позволило избежать поражения от переносных зенитно-ракетных комплексов украинской стороны.
Атака ВСУ на Белгородскую область
Министерство обороны России сообщило, что за прошедшую ночь системы ПВО уничтожили четыре беспилотника украинского производства над Белгородской областью. «... уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата над территорией Белгородской области», — отметили в ведомстве.
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