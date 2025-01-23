Спецподразделение украинской полиции «Белый ангел» осуществляет насильственный вывоз детей из города Красноармейска (Покровск). Об этом сообщают российские силовые структуры.
«Сейчас в Красноармейске идет насильственный вывоз детей. До недавнего времени там, конечно, принуждали семьи с детьми к выезду», — сообщили силовики агентству ТАСС, что текущая процедура теперь принимает форму похищения детей.
Отмечается, что люди врываются в жилища, насильно забирают детей без сопровождения родителей и увозят их. По информации источника, после вывоза детей их дальнейшая судьба остается неизвестной.
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