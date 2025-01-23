ТАСС: украинская полиция начала насильственный вывоз детей из Красноармейска

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Киев начал насильственный вывоз детей из Красноармейска
Киев начал насильственный вывоз детей из Красноармейска Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Спецподразделение украинской полиции «Белый ангел» осуществляет насильственный вывоз детей из города Красноармейска (Покровск). Об этом сообщают российские силовые структуры.

«Сейчас в Красноармейске идет насильственный вывоз детей. До недавнего времени там, конечно, принуждали семьи с детьми к выезду», — сообщили силовики агентству ТАСС, что текущая процедура теперь принимает форму похищения детей.

Отмечается, что люди врываются в жилища, насильно забирают детей без сопровождения родителей и увозят их. По информации источника, после вывоза детей их дальнейшая судьба остается неизвестной.

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Спецподразделение украинской полиции «Белый ангел» осуществляет насильственный вывоз детей из города Красноармейска (Покровск). Об этом сообщают российские силовые структуры. «Сейчас в Красноармейске идет насильственный вывоз детей. До недавнего времени там, конечно, принуждали семьи с детьми к выезду», — сообщили силовики агентству ТАСС, что текущая процедура теперь принимает форму похищения детей. Отмечается, что люди врываются в жилища, насильно забирают детей без сопровождения родителей и увозят их. По информации источника, после вывоза детей их дальнейшая судьба остается неизвестной.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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