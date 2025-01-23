Выходные на Ямале: в Салехарде выступит главный «неприкасаемый» страны, а студентов приглашают на квартирник

В Салехарде в Ямальской филармонии 25 января пройдет концерт экс-солиста группы «Неприкасаемые» Гарика Сукачева и оркестра «Кампанелла каменной звезды». В городах отметят День студента и Татьянин день — ямальцев ждут студенческие квартирники, музыкальные вечера и другие события. URA.RU подготовило для своих читателей афишу мероприятий, которые пройдут в регионе 25 и 26 января.
День студента и Татьянин день
День студента и Татьянин день традиционно отмечают 25 января. В городах Ямала в честь праздника будут организованы различные мероприятия, среди которых квартирники, квизы, мастер-классы и вечера отдыха.
- Программа «Студенческий квартирник» — 25 января, 22:00. Село Аксарка, Приуральский район, районный центр национальных культур;
- Программа «Перемена» — 25 января, 12:00. Ноябрьск, улица Северная, 46;
- Кибертурнир — 25 января, 17:00. Ноябрьск, арт-резиденция «Миксер»;
- Зачетный диджей сет — 25 января, 19:00. Ноябрьск, арт-резиденция «Миксер»;
- «Студенческие забавы» — 25 января, 16:00. Шурышкарский район, село Азовы, сельский клуб;
- Вечер отдыха «И вновь январь, и снова День Татьяны» — 25 января, 17:00. Ямальский район, село Салемал, дом культуры;
- Тематическая программа «Татьянин день» — 25 января, 15:00. Губкинский, село Салемал, дом культуры «Строитель».
Рок-концерты и другие музыкальные события
В Салехарде в Ямальской филармонии 25 января выступит Гарик Сукачев с оркестром «Кампанелла каменной звезды». Ноябрян ждет рок-программа с лазерным шоу, а в Муравленко сыграют в «Угадай мелодию». В селах Шурышкарского района пройдет парад музыкальных вечеров, где ямальцев ждет не только живая музыка, но и викторины.
- Гарик Сукачев и оркестр «Кампанелла каменной звезды» — 25 января, 19:00. Салехард, Ямальская филармония;
- Концерт «Мы к вам заехали на час…» — 25 января, 15:00. Губкинский, детская школа искусств им. Г.В. Свиридова;
- Игра «Угадай мелодию» — 25 января, 15:00, 17:00. Муравленко, улица Ленина, 55;
- Программа «Рок-концерт» — 25 января, 19:00. Ноябрьск, культурно-спортивный комплекс «Ямал»;
- Концерт ансамблей «Горные вершины» и «Искорки горных вершин» — 25 января, 17:00. Новый Уренгой, дворец культуры «Октябрь»;
- Музыкальный вечер «На одной волне» — 25 января. Шурышкарский район, села Шурышкары, Овгорт, Горки, Лопхари, Питляр.
Спектакли
В Муравленко в центре «Сибирь» воспитанники детской школы искусств покажут спектакль по мотивам сказки «Снежная королева». В Губкинском с помощью наушников расскажут историю первопроходцев, а в Ноябрьске на сцене досугового центра «Нефтяник» актеры покажут приключения народного любимца Вовки в Древней Руси.
- «Снежная. Ее сила — в ее сердце» — 26 января, 13:00. Муравленко, центр «Сибирь»;
- «Приключения Вовки в Тридевятом царстве» — 26 января, 11:00. Ноябрьск, центр досуга «Нефтяник» — корпус 1;
- Иммерсивный спектакль-променад «Душа города» — 25 января, 12:00. Губкинский, центральная библиотека.
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