23 января 2025

Выходные на Ямале: в Салехарде выступит главный «неприкасаемый» страны, а студентов приглашают на квартирник

Гарик Сукачев выступит с оркестром в Ямальской филармонии в Салехарде
© Служба новостей «URA.RU»
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Гарик Сукачев выступит в Салехарде 25 января
Гарик Сукачев выступит в Салехарде 25 января Фото:

В Салехарде в Ямальской филармонии 25 января пройдет концерт экс-солиста группы «Неприкасаемые» Гарика Сукачева и оркестра «Кампанелла каменной звезды». В городах отметят День студента и Татьянин день — ямальцев ждут студенческие квартирники, музыкальные вечера и другие события. URA.RU подготовило для своих читателей афишу мероприятий, которые пройдут в регионе 25 и 26 января.

День студента и Татьянин день

В Аксарке для студентов проведут квартирник
В Аксарке для студентов проведут квартирник
Фото:

День студента и Татьянин день традиционно отмечают 25 января. В городах Ямала в честь праздника будут организованы различные мероприятия, среди которых квартирники, квизы, мастер-классы и вечера отдыха. 

  • Программа «Студенческий квартирник» — 25 января, 22:00. Село Аксарка, Приуральский район, районный центр национальных культур;
  • Программа «Перемена» — 25 января, 12:00. Ноябрьск, улица Северная, 46;
  • Кибертурнир — 25 января, 17:00. Ноябрьск, арт-резиденция «Миксер»;
  • Зачетный диджей сет — 25 января, 19:00. Ноябрьск, арт-резиденция «Миксер»;
  • «Студенческие забавы» — 25 января, 16:00. Шурышкарский район, село Азовы, сельский клуб;
  • Вечер отдыха «И вновь январь, и снова День Татьяны»  25 января, 17:00. Ямальский район, село Салемал, дом культуры;
  • Тематическая программа «Татьянин день»  25 января, 15:00. Губкинский, село Салемал, дом культуры «Строитель».

Рок-концерты и другие музыкальные события

Концерт Гарика Сукачева
Концерт Гарика Сукачева
Фото:

В Салехарде в Ямальской филармонии 25 января выступит Гарик Сукачев с оркестром «Кампанелла каменной звезды». Ноябрян ждет рок-программа с лазерным шоу, а в Муравленко сыграют в «Угадай мелодию». В селах Шурышкарского района пройдет парад музыкальных вечеров, где ямальцев ждет не только живая музыка, но и викторины.

  • Гарик Сукачев и оркестр «Кампанелла каменной звезды» — 25 января, 19:00. Салехард, Ямальская филармония;
  • Концерт «Мы к вам заехали на час…»  25 января, 15:00. Губкинский, детская школа искусств им. Г.В. Свиридова;
  • Игра «Угадай мелодию» 25 января, 15:00, 17:00. Муравленко, улица Ленина, 55;
  • Программа «Рок-концерт»  25 января, 19:00. Ноябрьск, культурно-спортивный комплекс «Ямал»;
  • Концерт ансамблей «Горные вершины» и «Искорки горных вершин»  25 января, 17:00. Новый Уренгой, дворец культуры «Октябрь»;
  • Музыкальный вечер «На одной волне»  25 января. Шурышкарский район, села Шурышкары, Овгорт, Горки, Лопхари, Питляр.

Спектакли

В Муравленко в центре «Сибирь» воспитанники детской школы искусств покажут спектакль по мотивам сказки «Снежная королева». В Губкинском с помощью наушников расскажут историю первопроходцев, а в Ноябрьске на сцене досугового центра «Нефтяник» актеры покажут приключения народного любимца Вовки в Древней Руси. 

  • «Снежная. Ее сила — в ее сердце»  26 января, 13:00. Муравленко, центр «Сибирь»;
  • «Приключения Вовки в Тридевятом царстве»  26 января, 11:00. Ноябрьск, центр досуга «Нефтяник» — корпус 1;
  • Иммерсивный спектакль-променад «Душа города»  25 января, 12:00. Губкинский, центральная библиотека.

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В Салехарде в Ямальской филармонии 25 января пройдет концерт экс-солиста группы «Неприкасаемые» Гарика Сукачева и оркестра «Кампанелла каменной звезды». В городах отметят День студента и Татьянин день — ямальцев ждут студенческие квартирники, музыкальные вечера и другие события. URA.RU подготовило для своих читателей афишу мероприятий, которые пройдут в регионе 25 и 26 января. День студента и Татьянин день День студента и Татьянин день традиционно отмечают 25 января. В городах Ямала в честь праздника будут организованы различные мероприятия, среди которых квартирники, квизы, мастер-классы и вечера отдыха.  Рок-концерты и другие музыкальные события В Салехарде в Ямальской филармонии 25 января выступит Гарик Сукачев с оркестром «Кампанелла каменной звезды». Ноябрян ждет рок-программа с лазерным шоу, а в Муравленко сыграют в «Угадай мелодию». В селах Шурышкарского района пройдет парад музыкальных вечеров, где ямальцев ждет не только живая музыка, но и викторины. Спектакли В Муравленко в центре «Сибирь» воспитанники детской школы искусств покажут спектакль по мотивам сказки «Снежная королева». В Губкинском с помощью наушников расскажут историю первопроходцев, а в Ноябрьске на сцене досугового центра «Нефтяник» актеры покажут приключения народного любимца Вовки в Древней Руси. 
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