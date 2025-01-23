В Екатеринбурге археологи одобрили жилую застройку на участке, где располагается торговый центр «Дирижабль». Результаты историко-культурной экспертизы опубликовало управление госохраны объектов культурного наследия Свердловской области.
«В результате проведенных полевых исследований на указанном участке объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, не обнаружено. [...], признаков культурного слоя и археологических артефактов не обнаружено. Хозяйственное освоение земельного участка возможно», — сообщается в документе. Там же говорится, что памятники археологии расположены на удалении от объекта и не попадают в зону освоения.
В начале января мэрия анонсировала, что на месте торгового центра появится квартал многофункциональной застройки, где будет коммерческая недвижимость и жилье. В августе 2023-го у «Дирижабля» сменился собственник. Им стала девелоперская компания «Атлас Девелопмент», выкупив объект у фирмы «Олипс». Ранее в «Атласе» заявляли, что планируют лишь реконструировать ТЦ.
Продавцов, которые работают в «Дирижабле», пока не уведомляли о том, что объект может быть снесен, об этом они рассказывали URA.RU. Также сотрудники поделились, что посетителей в магазинах стало меньше, отток был замечен в новогодние праздники.
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