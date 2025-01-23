Жога в Магнитогорске: такого масштабного производства я еще не видел

23 января 2025 в 16:50 Размер текста - 17 +

Жога 23 января работал в Магнитогорске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Масштабы производства Магнитогорского металлургического комбината (ММК) поразили полпреда в УрФО Артема Жогу, который 23 января работал в Челябинской области. Жога заявил, что посетил много комбинатов и заводов, но такого масштабного производства не видел нигде, передает корреспондент URA.RU с места события. «Меня поразил масштаб производства ММК. Видел много комбинатов и заводов, но такого масштаба я еще не видел нигде. Огромный завод, хорошая организация работы, модернизировано практически все, что возможно. И еще много проектов в планах», — сказал Жога журналистам во время пресс-подхода в Магнитогорске, передает корреспондент URA.RU. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который сопровождал полпреда в рабочей поездке, поблагодарил его за внимание к региону. «Вы активно посещает города Челябинской области и нам есть что показать, поделиться успехами и планами в части развития региона. Сегодня мы работаем в Магнитогорске. Главная основа, на чем держится город, — это ММК. Комбинат выпускает современную конкурентноспособную продукцию и обеспечивает работой жителей города», — сказал Текслер. Председатель совета директоров ОАО ММК Виктор Рашников, также присутствующий во время визита полпреда, заявил, что производственные показатели 2024 года не достигли того плана, который комбинат собирался сделать. «Но, несмотря на все сложности, в прошлом году в июле мы смогли запустить самую мощную коксовую батарею в России», — отметил Рашников. Жога 23 января работал в Магнитогорске. Визит начался с посещения памятника «Тыл — фронту», посвященному Второй мировой войне. Далее полпреду показали работу ММК. Он осмотрел комплекс коксовых батарей, доменной печи и стана 5000. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Масштабы производства Магнитогорского металлургического комбината (ММК) поразили полпреда в УрФО Артема Жогу, который 23 января работал в Челябинской области. Жога заявил, что посетил много комбинатов и заводов, но такого масштабного производства не видел нигде, передает корреспондент URA.RU с места события. «Меня поразил масштаб производства ММК. Видел много комбинатов и заводов, но такого масштаба я еще не видел нигде. Огромный завод, хорошая организация работы, модернизировано практически все, что возможно. И еще много проектов в планах», — сказал Жога журналистам во время пресс-подхода в Магнитогорске, передает корреспондент URA.RU. Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, который сопровождал полпреда в рабочей поездке, поблагодарил его за внимание к региону. «Вы активно посещает города Челябинской области и нам есть что показать, поделиться успехами и планами в части развития региона. Сегодня мы работаем в Магнитогорске. Главная основа, на чем держится город, — это ММК. Комбинат выпускает современную конкурентноспособную продукцию и обеспечивает работой жителей города», — сказал Текслер. Председатель совета директоров ОАО ММК Виктор Рашников, также присутствующий во время визита полпреда, заявил, что производственные показатели 2024 года не достигли того плана, который комбинат собирался сделать. «Но, несмотря на все сложности, в прошлом году в июле мы смогли запустить самую мощную коксовую батарею в России», — отметил Рашников. Жога 23 января работал в Магнитогорске. Визит начался с посещения памятника «Тыл — фронту», посвященному Второй мировой войне. Далее полпреду показали работу ММК. Он осмотрел комплекс коксовых батарей, доменной печи и стана 5000.