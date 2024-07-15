Путин принял участие в запуске новых объектов в Магнитогорске. Видео

15 июля 2024 в 17:43 Размер текста - 17 +

Владимир Путин по ВКС принял участие в открытии коксовой батареи в Челябинской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин 15 июля по видеосвязи принял участие в запуске новой коксовой батареи на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) и открытии парка «Притяжение» в Челябинской области. На связь с президентом из Магнитогорска по ВКС вышли челябинский губернатор Алексей Текслер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. «Это крупнейший инвестиционный проект нашего комбината. Новая батарея позволяет вывести из эксплуатации пять устаревших батарей. Существенно сократится выброс пыли на 20%, бензапирена на 12%. Город Магнитогорск будет соответствовать статусу «чистый город», — заявил Рашников. «Спасибо за внимание, которое вы уделяете металлургической отрасли в целом и Магнитогорску в частности. Сегодня ММК активно занимается импортозамещением. Вместе с министерством промышленности Российской Федерации реализуется проект по производству прокатных валков. Это импортозамещение, и здесь ММК является лидером», — заявил, обратившись к президенту, Текслер. Губернатор также отметил особую роль ММК как социально ответственной компании. Он рассказал президенту о том, что готовится к запуску третья очередь парка «Притяжение». «Парк сделан с любовью и с уважением к родному городу, к легендарной Магнитке, которой в этом году исполнилось 95 лет. На территории парка будет построен медицинский центр, это будет новый уровень оказания медицинской помощи для жителей Магнитогорска. На сегодня проект центра прошел экспертизу», — пояснил Текслер. Рашников также рассказал Путину о новом парке. Затем Текслер и Рашников нажали на кнопку, включилась новая коксовая батарея и заработал самый большой фонтан в парке «Притяжение». На экране демонстрировались видеокадры с ММК и парка «Притяжение» по музыку Георгия Свиридова из кинофильма «Время, вперед». Путин поблагодарил Рашникова и Челябинскую область в целом за достигнутые успехи в металлургии. Новая коксовая батарея (комплекс по выпуску сухого коксующегося угля) стоимостью более 88 млрд рублей состоит из четырех блоков по 50 печей в каждом. Ежегодно она сможет производить для ММК до 2,5 млн тонн сухого коксующегося угля. Ее запуск позволит сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,3 тысячи тонн в год. Строительство паркового комплекса «Притяжение», строительство которого в Магнитогорске началось в 2021 году по инициативе руководства ПАО «ММК». Его площадь составляет 400 гектаров. Первую очередь ввели ко Дню металлурга в 2022 году, вторую — к той же праздничной дате год спустя. В этот раз магнитогорцы получат светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины» площадью более 3,5 тысячи метров и арт-квартал площадью 1,3 тысячи квадратных метров. Сейчас на предприятиях Группы «ММК» под руководством Виктора Рашникова трудится более 53 тысяч человек. В 2023 года компания произвела 13 млн тонн стали, 90% которой было реализовано на внутрироссийском рынке. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин 15 июля по видеосвязи принял участие в запуске новой коксовой батареи на Магнитогорском металлургическом комбинате (ММК) и открытии парка «Притяжение» в Челябинской области. На связь с президентом из Магнитогорска по ВКС вышли челябинский губернатор Алексей Текслер и председатель совета директоров ММК Виктор Рашников. «Это крупнейший инвестиционный проект нашего комбината. Новая батарея позволяет вывести из эксплуатации пять устаревших батарей. Существенно сократится выброс пыли на 20%, бензапирена на 12%. Город Магнитогорск будет соответствовать статусу «чистый город», — заявил Рашников. «Спасибо за внимание, которое вы уделяете металлургической отрасли в целом и Магнитогорску в частности. Сегодня ММК активно занимается импортозамещением. Вместе с министерством промышленности Российской Федерации реализуется проект по производству прокатных валков. Это импортозамещение, и здесь ММК является лидером», — заявил, обратившись к президенту, Текслер. Губернатор также отметил особую роль ММК как социально ответственной компании. Он рассказал президенту о том, что готовится к запуску третья очередь парка «Притяжение». «Парк сделан с любовью и с уважением к родному городу, к легендарной Магнитке, которой в этом году исполнилось 95 лет. На территории парка будет построен медицинский центр, это будет новый уровень оказания медицинской помощи для жителей Магнитогорска. На сегодня проект центра прошел экспертизу», — пояснил Текслер. Рашников также рассказал Путину о новом парке. Затем Текслер и Рашников нажали на кнопку, включилась новая коксовая батарея и заработал самый большой фонтан в парке «Притяжение». На экране демонстрировались видеокадры с ММК и парка «Притяжение» по музыку Георгия Свиридова из кинофильма «Время, вперед». Путин поблагодарил Рашникова и Челябинскую область в целом за достигнутые успехи в металлургии. Новая коксовая батарея (комплекс по выпуску сухого коксующегося угля) стоимостью более 88 млрд рублей состоит из четырех блоков по 50 печей в каждом. Ежегодно она сможет производить для ММК до 2,5 млн тонн сухого коксующегося угля. Ее запуск позволит сократить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу на 11,3 тысячи тонн в год. Строительство паркового комплекса «Притяжение», строительство которого в Магнитогорске началось в 2021 году по инициативе руководства ПАО «ММК». Его площадь составляет 400 гектаров. Первую очередь ввели ко Дню металлурга в 2022 году, вторую — к той же праздничной дате год спустя. В этот раз магнитогорцы получат светомузыкальный фонтан «Стальное сердце Родины» площадью более 3,5 тысячи метров и арт-квартал площадью 1,3 тысячи квадратных метров. Сейчас на предприятиях Группы «ММК» под руководством Виктора Рашникова трудится более 53 тысяч человек. В 2023 года компания произвела 13 млн тонн стали, 90% которой было реализовано на внутрироссийском рынке.