Челябинский суд ужесточил наказание московскому топ-менеджеру Микитасю

23 января 2025 в 18:20 Размер текста - 17 +

Андрею Микитасю к штрафу прибавили реальный срок в колонии Фото: Павел Сидоров © URA.RU По представлению прокурора Челябинский областной суд ужесточил наказание заместителю гендиректора ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям) Андрею Микитасю, задержанному областным УФСБ и осужденному за взятки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, к многомиллионному штрафу прибавился приличный срок в колонии. «С учетом позиции прокурора суд апелляционной инстанции изменил приговор Калининского райсуда. Виновный приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 13 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства. Новость по теме Московского топ-менеджера арестовали за взятку в Челябинске Микитась был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области и Центрального аппарата в апреле в апреле 2022 года. Его обвинили в получении взяток от представителей нескольких коммерческих организаций. Сумма подношений составила 2,6 млн рублей. За эти деньги Микитась выделял им крупные гранты. Силовики вышли на Микитася после задержания Всеволода Скреметы. Следствие располагало информацией, что он был связующим звеном в коррупционной цепи. Пытаясь избежать ответственности Скремета дал компрометирующие показания. Микитася судили в Калининском райсуде Челябинска. В августе 2024 года его признали виновным. В качестве наказания он получил штраф в размере зарплаты за пять лет, то есть 24 миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

По представлению прокурора Челябинский областной суд ужесточил наказание заместителю гендиректора ФГБУ «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд содействия инновациям) Андрею Микитасю, задержанному областным УФСБ и осужденному за взятки. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, к многомиллионному штрафу прибавился приличный срок в колонии. «С учетом позиции прокурора суд апелляционной инстанции изменил приговор Калининского райсуда. Виновный приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 13 млн рублей», — сообщили URA.RU в пресс-службе регионального надзорного ведомства. Микитась был задержан сотрудниками УФСБ по Челябинской области и Центрального аппарата в апреле в апреле 2022 года. Его обвинили в получении взяток от представителей нескольких коммерческих организаций. Сумма подношений составила 2,6 млн рублей. За эти деньги Микитась выделял им крупные гранты. Силовики вышли на Микитася после задержания Всеволода Скреметы. Следствие располагало информацией, что он был связующим звеном в коррупционной цепи. Пытаясь избежать ответственности Скремета дал компрометирующие показания. Микитася судили в Калининском райсуде Челябинска. В августе 2024 года его признали виновным. В качестве наказания он получил штраф в размере зарплаты за пять лет, то есть 24 миллиона рублей.