23 января 2025

Знаменитый дрон «Князь Вандал» пополнил сумму ущерба для НАТО

«РВ»: дрон «Князь Вандал» уничтожил БТР производства НАТО под Купянском
© Служба новостей «URA.RU»
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Дрон «Князь Вандал» неуязвим для РЭБ (архивное фото)
Дрон «Князь Вандал» неуязвим для РЭБ (архивное фото) Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В ходе боевых действий у Купянска разведчики группировки войск «Запад» уничтожили бронетранспортер М113, принадлежащий НАТО, с помощью оптоволоконного дрона «Князь Вандал Новгородский», предоставленного ОНФ. Об этом сообщается в социальных сетях. 

«В боях у Купянска разведка сжигает американскую бронетехнику. Бойцы группировки войск „Запад“ уничтожили НАТОвский БТР М113 оптоволоконным дроном „Князь Вандал Новгородский“», — говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что дрон был предоставлен Общероссийским народным фронтом. 

Ранее URA.RU рассказывало, как «Князь Вандал» лишил НАТО 300 миллионов долларов. Украинские РЭБ бессильны против нового российского БПЛА, так как засечь пункт управления дроном невозможно из-за отсутствия радиосигналов. Как выглядит «Князь Вандал» — в фоторепортаже URA.RU.

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В ходе боевых действий у Купянска разведчики группировки войск «Запад» уничтожили бронетранспортер М113, принадлежащий НАТО, с помощью оптоволоконного дрона «Князь Вандал Новгородский», предоставленного ОНФ. Об этом сообщается в социальных сетях.  «В боях у Купянска разведка сжигает американскую бронетехнику. Бойцы группировки войск „Запад“ уничтожили НАТОвский БТР М113 оптоволоконным дроном „Князь Вандал Новгородский“», — говорится в telegram-канале «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Отмечается, что дрон был предоставлен Общероссийским народным фронтом.  Ранее URA.RU рассказывало, как «Князь Вандал» лишил НАТО 300 миллионов долларов. Украинские РЭБ бессильны против нового российского БПЛА, так как засечь пункт управления дроном невозможно из-за отсутствия радиосигналов. Как выглядит «Князь Вандал» — в фоторепортаже URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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