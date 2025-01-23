23 января 2025

В Москве ограничили работу еще одного аэропорта после атаки БПЛА

В Москве ограничили работу Внуково после атаки дронов на столицу
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ограничения введены ради безопасности, рассказали в Росавиации
Ограничения введены ради безопасности, рассказали в Росавиации Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Временные ограничения введены на работу московской авиагавани Внуково. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01:32 МСК введены также в аэропорту Внуково», — написал сотрудник ведомства. Информацию он распространил в своем telegram-канале.

Также Кореняко рассказал об ограничении работы Домодедово и Жуковского. По его словам, меры введены для обеспечения безопасности полетов. На фоне этого беспилотники массово атаковали Москву. О сбитии воздушных целей в нескольких округах и районах сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Обновлено в 5:03

Кореняко сообщил, что работа аэропортов возобновлена. За время ограничений были перенаправлены на запасные аэродромы 6 воздушных средств.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Временные ограничения введены на работу московской авиагавани Внуково. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко. «Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01:32 МСК введены также в аэропорту Внуково», — написал сотрудник ведомства. Информацию он распространил в своем telegram-канале. Также Кореняко рассказал об ограничении работы Домодедово и Жуковского. По его словам, меры введены для обеспечения безопасности полетов. На фоне этого беспилотники массово атаковали Москву. О сбитии воздушных целей в нескольких округах и районах сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Обновлено в 5:03:  Кореняко сообщил, что работа аэропортов возобновлена. За время ограничений были перенаправлены на запасные аэродромы 6 воздушных средств.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...