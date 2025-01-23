В Москве ограничили работу еще одного аэропорта после атаки БПЛА

Временные ограничения введены на работу московской авиагавани Внуково. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01:32 МСК введены также в аэропорту Внуково», — написал сотрудник ведомства. Информацию он распространил в своем telegram-канале.
Также Кореняко рассказал об ограничении работы Домодедово и Жуковского. По его словам, меры введены для обеспечения безопасности полетов. На фоне этого беспилотники массово атаковали Москву. О сбитии воздушных целей в нескольких округах и районах сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Обновлено в 5:03:
Кореняко сообщил, что работа аэропортов возобновлена. За время ограничений были перенаправлены на запасные аэродромы 6 воздушных средств.
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