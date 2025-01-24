ВСУ запустили 121 беспилотник по России этой ночью: карта СВО 24 января

Украина ночью 24 января устроила массированную атаку по РФ, использовав более сотни дронов. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку, пострадали объекты в Рязани. Военкоры РФ в ответ задумались о мести ВСУ в масштабе апокалипсиса. Ход боевых действий и карта спецоперации на Украине на 24 января — в материале URA.RU.
«Предвестник апокалипсиса»
Удары по Рязани
Этой ночью, по данным нескольких telegram-каналов, украинские военные попытались атаковать нефтеперерабатывающий завод в Рязани. Очевидцы сообщали о возгорании у НПЗ после удара дронов.
Также местные жители говорили о взрыве в небе и дронах, направляющиеся к местной нефтебазе. Губернатор Рязанской области Павел Малков писал у себя в telegram-канале, что российские силы противовоздушной обороны и средства радиоэлектронной борьбы успешно справились с угрозой, уничтожив все беспилотники. Он добавил, что в результате инцидента никто не пострадал, но в настоящее время проводится оценка ущерба.
Telegram-канал Shot также писал, что в Рязани загорелся частный дом после падения обломков вражеского БПЛА. Авторы канала ссылались на очевидцев. При этом официально данную информацию так и не подтвердили.
Ограничения в московских аэропортах
Из-за атаки дронов были введены ограничения в аэропортах Домодедово, Внуково и Жуковского. Представитель Росавиации Артем Кореняко заявил, что меры были приняты для обеспечения безопасности полетов. Ограничения начали действовать с 00:22 по московскому времени.
Собянин о сбитых дронах над Москвой
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что беспилотники были сбиты в различных районах столицы, включая Раменский городской округ, Троицкий административный округ, Коломну, Щелково и Подольск. Обломки украинских дронов упали на землю, экстренные службы занимаются устранением последствий. Глава столицы подчеркнул, что жертв и значительных разрушений нет.
Военкоры задумались об апокалипсисе на Украине
Военкор ВГТРК Александр Сладков задался вопросом о том, планируются ли со стороны ВС РФ ответные действия в связи с произошедшим. Соответствующий вопрос он опубликовал в своем telegram-канале.
«Будет ли в ответ немного апокалипсиса?» — задался риторическим вопросом Сладков. Так он прокомментировал новости о ночной атаке ВСУ на Россию.
Что происходит в Великой Новоселке
В Великой Новоселке на юге ДНР 110-я бригада ВСУ оказалась в полном окружении. В связи с этим российское командование предложило украинским военным сдаться. Советник главы ДНР Игорь Кимаковский утверждает, что бригада противника уже несколько дней находится без полноценной логистики и поддержки, но продолжает удерживать позиции.
По его словам, это может привести к уничтожению гарнизона. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета Владимр Рогов подтвердил, что ВСУ не имеют возможности для отступления и уже несколько дней безуспешно пытается получить разрешение на уход с занятых позиций. В бригаде,
по разным данным, насчитывается около 1500 украинских солдат и иностранных наемников.
Харьковское направление
Российские военные добились прогресса в районе Двуречной в Харьковской области, захватив стратегически важные позиции и лишив украинские подразделения контроля над территорией между Двуречной и Новомлынском. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко журналистам.
По его словам, с продвижением российских сил размер так называемой серой зоны на этом участке фронта увеличился до пяти гектаров. Она включает также прибрежные территории у реки Оскол.
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