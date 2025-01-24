24 января 2025

Куйвашев запустил переговоры о строительстве метро в Екатеринбурге: инсайд с секретных встреч

Мэрия Екатеринбурга обсуждает с Фондом развития территорий продление метро
© Служба новостей «URA.RU»
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Баннеры «Армия России» на станции метро «Площадь 1905 года». Екатеринбург, служба по контракту, станция 1905 года, армия россии
Новых станций метро в Екатеринбурге не было с 2012 года Фото:

Переговоры губернатора Евгения Куйвашева и вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о строительстве новых станций метро в Екатеринбурге уже через несколько дней имели интересное продолжение. Как стало известно URA.RU, по указу мэра Алексея Орлова вице-мэр Рустам Галямов (курирует стройки и транспорт) вступил в переговоры с федеральным Фондом развития территорий (ФРТ), подконтрольным Минстрою РФ, насчет строительства других веток метр.

О встрече Хуснуллина и Куйвашева URA.RU рассказывало 20 января. В официальных релизах слово «метро» не звучало, но речь об этом шла (а также о других крупных инфраструктурных проектах), заявил источник агентства в областном кабмине.

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По его информации, Галямов летал в Москву с мандатом от губернатора 23-го или 24 января. «ФРТ напрямую контролируется Хуснуллиным, эта структура, например, выделяет регионам инфраструктурные бюджетные кредиты. Мэрии дана команда представить все наработки по [продлению екатеринбургского] метро — варианты трассировки перспективных веток, пассажиропотоки, экономические расчеты», — поделился собеседник. Переговорная позиция городских властей усиливается тем, что за последние три-четыре года они ни разу не провалились при использовании федеральных мер поддержки, отметил источник.

Сам Галямов в разговоре с корреспондентом не подтвердил, но и не опроверг информацию о важной командировке. «Комментарии по этому поводу преждевременны», — заявил он.

Летом 2024 года URA.RU рассказывало, что с подачи Куйвашева Алексей Орлов и Рустам Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Земли под новые станции мэрия уже бронирует: готовятся соответствующие поправки в Генплан.

В одном из недавних интервью Орлов заявил, что хочет войти в историю города как мэр, который возобновил строительство подземки. Последняя станция в Екатеринбурге — «Чкаловская» — открывалась аж в 2012 году.

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Переговоры губернатора Евгения Куйвашева и вице-премьера РФ Марата Хуснуллина о строительстве новых станций метро в Екатеринбурге уже через несколько дней имели интересное продолжение. Как стало известно URA.RU, по указу мэра Алексея Орлова вице-мэр Рустам Галямов (курирует стройки и транспорт) вступил в переговоры с федеральным Фондом развития территорий (ФРТ), подконтрольным Минстрою РФ, насчет строительства других веток метр. О встрече Хуснуллина и Куйвашева URA.RU рассказывало 20 января. В официальных релизах слово «метро» не звучало, но речь об этом шла (а также о других крупных инфраструктурных проектах), заявил источник агентства в областном кабмине. По его информации, Галямов летал в Москву с мандатом от губернатора 23-го или 24 января. «ФРТ напрямую контролируется Хуснуллиным, эта структура, например, выделяет регионам инфраструктурные бюджетные кредиты. Мэрии дана команда представить все наработки по [продлению екатеринбургского] метро — варианты трассировки перспективных веток, пассажиропотоки, экономические расчеты», — поделился собеседник. Переговорная позиция городских властей усиливается тем, что за последние три-четыре года они ни разу не провалились при использовании федеральных мер поддержки, отметил источник. Сам Галямов в разговоре с корреспондентом не подтвердил, но и не опроверг информацию о важной командировке. «Комментарии по этому поводу преждевременны», — заявил он. Летом 2024 года URA.RU рассказывало, что с подачи Куйвашева Алексей Орлов и Рустам Галямов прорабатывают два сценария развития метрополитена. Первый предполагает продление действующей ветки со строительством четырех новых станций — по одной на Уктусе и в Солнечном, двух в Академическом. Второй — строительство полноценной второй линии от Академического до «Восточной». Земли под новые станции мэрия уже бронирует: готовятся соответствующие поправки в Генплан. В одном из недавних интервью Орлов заявил, что хочет войти в историю города как мэр, который возобновил строительство подземки. Последняя станция в Екатеринбурге — «Чкаловская» — открывалась аж в 2012 году.
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