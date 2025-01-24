ВСУ бросили все силы на захват Новоегоровки в ЛНР

В районе населенного пункта Новоегоровка Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжаются ожесточенные бои. Как отмечает военный эксперт Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали давление в этом районе с нескольких направлений.
«В районе населенного пункта Новоегоровка ситуация сложная, напряженная. Там сейчас противник пытается надавить с северо-западного и с юго-западного направления», — рассказал Марочко. Его слова приводит ТАСС.
Он также отметил, что военные ВС РФ проводят в регионе маневренную оборону, успешно выполняя запланированные боевые задачи. По словам Марочко, они используют тактику формирования «огневых мешков» для контроля действий группировки ВСУ, что позволяет замедлить продвижение украинских войск в этом регионе.
Российская армия освободила Новоегоровку 20 января. Сейчас идет зачистка территории от ВСУ. До полного освобождения ЛНР российским войска осталось освободить населенный пункт Петровское, Новолюбовка и выбить вооруженные формирования Украины из Белогоровки, передает RT.
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