24 января 2025

ВСУ бросили все силы на захват Новоегоровки в ЛНР

© Служба новостей «URA.RU»
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Российские войска стремятся сформировать «огневой мешок» для группировки ВСУ в районе Новоегоровки
Российские войска стремятся сформировать «огневой мешок» для группировки ВСУ в районе Новоегоровки Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В районе населенного пункта Новоегоровка Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжаются ожесточенные бои. Как отмечает военный эксперт Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали давление в этом районе с нескольких направлений.

«В районе населенного пункта Новоегоровка ситуация сложная, напряженная. Там сейчас противник пытается надавить с северо-западного и с юго-западного направления», — рассказал Марочко. Его слова приводит ТАСС.

Он также отметил, что военные ВС РФ проводят в регионе маневренную оборону, успешно выполняя запланированные боевые задачи. По словам Марочко, они используют тактику формирования «огневых мешков» для контроля действий группировки ВСУ, что позволяет замедлить продвижение украинских войск в этом регионе.

Российская армия освободила Новоегоровку 20 января. Сейчас идет зачистка территории от ВСУ. До полного освобождения ЛНР российским войска осталось освободить населенный пункт Петровское, Новолюбовка и выбить вооруженные формирования Украины из Белогоровки, передает RT.

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В районе населенного пункта Новоегоровка Луганской Народной Республики (ЛНР) продолжаются ожесточенные бои. Как отмечает военный эксперт Андрей Марочко, Вооруженные силы Украины (ВСУ) активизировали давление в этом районе с нескольких направлений. «В районе населенного пункта Новоегоровка ситуация сложная, напряженная. Там сейчас противник пытается надавить с северо-западного и с юго-западного направления», — рассказал Марочко. Его слова приводит ТАСС. Он также отметил, что военные ВС РФ проводят в регионе маневренную оборону, успешно выполняя запланированные боевые задачи. По словам Марочко, они используют тактику формирования «огневых мешков» для контроля действий группировки ВСУ, что позволяет замедлить продвижение украинских войск в этом регионе. Российская армия освободила Новоегоровку 20 января. Сейчас идет зачистка территории от ВСУ. До полного освобождения ЛНР российским войска осталось освободить населенный пункт Петровское, Новолюбовка и выбить вооруженные формирования Украины из Белогоровки, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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