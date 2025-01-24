Рогов: ВСУ минируют Запорожскую область, используя дроны «Баба-яга»

Украинские военные начали использовать десятки тяжелых дронов типа «Баба-яга» для дистанционного минирования территорий, где потенциально могут наступать бойцы ВС РФ. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.
«Сейчас началось массированное дистанционное минирование при помощи тяжелых дронов типа „Баба-яга“», — передает ТАСС заявление Владимира Рогова. Он подчеркнул, что наиболее активное применение происходит на запорожском фронте на ореховском и васильевском направлениях.
Ранее стало известно, что в населенном пункте Новоегоровка в ЛНР активизировались бои. По словам военного эксперта Андрея Марочко, ВСУ проводят атаки с двух направлений.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.