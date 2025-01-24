24 января 2025

Рогов: ВСУ минируют Запорожскую область, используя дроны «Баба-яга»

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Рогов сообщил о применении ВСУ дронов «Баба-яга»
Рогов сообщил о применении ВСУ дронов «Баба-яга» Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские военные начали использовать десятки тяжелых дронов типа «Баба-яга» для дистанционного минирования территорий, где потенциально могут наступать бойцы ВС РФ. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов.

«Сейчас началось массированное дистанционное минирование при помощи тяжелых дронов типа „Баба-яга“», — передает ТАСС заявление Владимира Рогова. Он подчеркнул, что наиболее активное применение происходит на запорожском фронте на ореховском и васильевском направлениях.

Ранее стало известно, что в населенном пункте Новоегоровка в ЛНР активизировались бои. По словам военного эксперта Андрея Марочко, ВСУ проводят атаки с двух направлений.  

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Украинские военные начали использовать десятки тяжелых дронов типа «Баба-яга» для дистанционного минирования территорий, где потенциально могут наступать бойцы ВС РФ. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов. «Сейчас началось массированное дистанционное минирование при помощи тяжелых дронов типа „Баба-яга“», — передает ТАСС заявление Владимира Рогова. Он подчеркнул, что наиболее активное применение происходит на запорожском фронте на ореховском и васильевском направлениях. Ранее стало известно, что в населенном пункте Новоегоровка в ЛНР активизировались бои. По словам военного эксперта Андрея Марочко, ВСУ проводят атаки с двух направлений.  
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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