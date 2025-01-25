Меняют свободу на вознаграждение от Украины: истории россиян, попавших под влияние ГУР

Граждан России Максима Косяченко и Татьяну Туриеву обвиняют в осуществлении террористических актов по указанию Украины. Их подозревают в нападениях на военные объекты и аэродромы с помощью беспилотных летательных аппаратов в августе 2023 года. Подобные инциденты, когда россияне совершают теракты по поручению Главного управления разведки Министерства обороны Украины, не являются редкостью. Истории россиян, попавших под влияние ГУР, — в материале URA.RU.
Двое россиян заминировали военный аэродром по приказу украинцев
Сегодня, 25 января, новые обвинения предъявлены россиянам Максиму Косяченко и Татьяне Туриевой, которые участвовали в нападениях на военные объекты и аэродромы, используя беспилотные летательные аппараты в августе 2023 года. Также Туриева и Косяченко обвиняются в минировании объектов, принадлежащих Министерству обороны РФ. Кроме того, Следственный комитет РФ обвинил их в организации взрывов на объектах Российских железных дорог. По информации следствия, указания на выполнение этих действий исходили от Главного управления разведки Украины (ГУР).
В Севастополе задержали россиянок по подозрению в сотрудничестве с ГУР
В октябре 2024 года Федеральная служба безопасности России обнародовала видеоматериалы, демонстрирующие арест двух гражданок России, которых обвиняют в сотрудничестве с военной разведкой Украины. Согласно данным ФСБ, начиная с 2023 года женщины занимались сбором и передачей сведений о военных объектах России представителю организации, деятельность которой запрещена на территории РФ и которая взаимодействует с ГУР.
Жителя Приморья задержали за сотрудничество с подконтрольной ГУР структурой
В апреле 2024 года в Приморском крае был задержан местный житель по подозрению в тайном взаимодействии с организацией, находящейся под контролем Министерства обороны Украины, сообщил представитель регионального управления ФСБ России. В процессе проведения оперативно-розыскных мероприятий стало известно, что задержанный искал возможности для контакта и начал в интернете общение с украинским националистом с целью оказания помощи в действиях, направленных против безопасности России. По результатам допроса задержанный признал свою вину и подтвердил факт переписки с представителями украинской националистической организации.
Жителя Хабаровска арестовали за сотрудничество с ГУР Украины
В июне 2024 года в Хабаровске был арестован местный житель за сотрудничество с ГУР МО Украины, сообщает региональное управление ФСБ России. Согласно предоставленной информации, 35-летний гражданин России выразил несогласие с политическим решением российских властей и намеревался перейти на сторону Украины. По данным ФСБ, он установил контакт через интернет с представителями украинской разведки и планировал действия, угрожающие национальной безопасности России. В отношении арестованного возбуждено уголовное дело, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В Петербурге пенсионера отправили в СИЗО за попытку сотрудничества с ГУР Украины
В январе 2024 года Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес решение о заключении под стражу 67-летнего мужчины из Дагестана по обвинению в попытке наладить секретное сотрудничество с украинской военной разведкой, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Согласно материалам дела, обвиняемый инициировал контакт с ГУР, заявив о своем желании передать информацию, которая могла бы способствовать поражению России. В отношении пенсионера возбуждено уголовное дело.
ФСБ задержала в Свердловской области агента ГУР, планировавшего теракты на ж/д
В марте 2024 года в Свердловской области задержан гражданин России, подозреваемый в подготовке теракта на одном из узлов Транссибирской железнодорожной магистрали. По информации пресс-службы ЦОС ФСБ России, подозреваемый был завербован Главным управлением разведки Украины во Львове. Ему было поручено сорвать движение поездов, перевозящих грузы для нужд специальной военной операции, путем схода вагонов с рельсов.
В Свердловской области задержали несовершеннолетних, совершивших теракт на ж/д
Накануне, 22 января 2025 года, следственный комитет России по Центральному региону возбудил уголовное дело против нескольких несовершеннолетних. Они обвиняются в совершении террористического акта, целью которого были объекты железнодорожной инфраструктуры. Согласно данным следствия, подозреваемые подожгли релейный шкаф на перегоне между Красноуфимском и Зюрзей на Горьковской железной дороге. В ходе дальнейшего расследования было установлено, что указания по совершению поджогов подозреваемые получили через один из мессенджеров, а за их выполнение им обещали вознаграждение в размере 10 тысяч рублей.
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