Двое россиян заминировали военный аэродром по приказу украинцев

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Россиянам грозит срок за выполнения приказов ГУР
Россиянам грозит срок за выполнения приказов ГУР Фото:

Уголовное дело россиян Максима Косяченко и Татьяны Туриевой, обвиняемых в терактах по приказу Украины, было дополнено новыми эпизодами. Их обвиняют в атаках на военные объекты и аэродромы с использованием БПЛА в августе 2023 года.

«В отношении Косяченко и иных лиц, совершивших атаку с применением [БПЛА] по территории аэродрома Минобороны РФ 16 августа 2023 года, возбуждено дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — отмечается в документе, содержание которого приводит ТАСС. Туриева и Косяченко также обвиняются в минировании объектов Минобороны РФ. Свидетельские показания подтверждают их вину, и по делу могут появиться новые фигуранты.

СК РФ выдвинул обвинения против Косяченко и Туриевой за организацию взрывов на объектах РЖД. По данным следствия, указания на проведение этих действий поступали от Главного управления разведки Украины (ГУР). Обвинения Косяченко и Туриевой предусматривают ответственность за теракты, выполненные группой лиц, которые повлекли значительный материальный ущерб или иные серьезные последствия, пишет МК.RU.

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Уголовное дело россиян Максима Косяченко и Татьяны Туриевой, обвиняемых в терактах по приказу Украины, было дополнено новыми эпизодами. Их обвиняют в атаках на военные объекты и аэродромы с использованием БПЛА в августе 2023 года. «В отношении Косяченко и иных лиц, совершивших атаку с применением [БПЛА] по территории аэродрома Минобороны РФ 16 августа 2023 года, возбуждено дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — отмечается в документе, содержание которого приводит ТАСС. Туриева и Косяченко также обвиняются в минировании объектов Минобороны РФ. Свидетельские показания подтверждают их вину, и по делу могут появиться новые фигуранты. СК РФ выдвинул обвинения против Косяченко и Туриевой за организацию взрывов на объектах РЖД. По данным следствия, указания на проведение этих действий поступали от Главного управления разведки Украины (ГУР). Обвинения Косяченко и Туриевой предусматривают ответственность за теракты, выполненные группой лиц, которые повлекли значительный материальный ущерб или иные серьезные последствия, пишет МК.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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