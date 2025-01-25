Двое россиян заминировали военный аэродром по приказу украинцев

Уголовное дело россиян Максима Косяченко и Татьяны Туриевой, обвиняемых в терактах по приказу Украины, было дополнено новыми эпизодами. Их обвиняют в атаках на военные объекты и аэродромы с использованием БПЛА в августе 2023 года.
«В отношении Косяченко и иных лиц, совершивших атаку с применением [БПЛА] по территории аэродрома Минобороны РФ 16 августа 2023 года, возбуждено дело по ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)», — отмечается в документе, содержание которого приводит ТАСС. Туриева и Косяченко также обвиняются в минировании объектов Минобороны РФ. Свидетельские показания подтверждают их вину, и по делу могут появиться новые фигуранты.
СК РФ выдвинул обвинения против Косяченко и Туриевой за организацию взрывов на объектах РЖД. По данным следствия, указания на проведение этих действий поступали от Главного управления разведки Украины (ГУР). Обвинения Косяченко и Туриевой предусматривают ответственность за теракты, выполненные группой лиц, которые повлекли значительный материальный ущерб или иные серьезные последствия, пишет МК.RU.
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