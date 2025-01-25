25 января 2025

Shot: ВСУ вновь атаковали дронами нефтебазу под Рязанью

© Служба новостей «URA.RU»
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Взрывы прозвучали над Рязанской областью, пишет Shot
Взрывы прозвучали над Рязанской областью, пишет Shot Фото:
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Жители Рязанской области сообщили о звуках взрывов в ночь на 26 января, предварительно, из-за работы систем ПВО. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По информации авторов, ВСУ попытались повторно атаковать нефтеперерабатывающий завод.

«Серия взрывов над Рязанью. Предварительно, сработала система ПВО. Вероятно, ВСУ снова пытаются атаковать местный НПЗ», — говорится в посте Shot.

Отмечается, что в небе прозвучало около 15 взрывов. Видны яркие вспышки в районе населенного пункта Дядьково.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.

Ранее ВСУ атаковали рязанский нефтезавод в ночь на 26 января. Тогда об этом сообщали местные жители, а затем губернатор подтвердил возгорание в районе предприятия. В ту ночь беспилотники попытались нанести удары сразу в нескольких регионах России. Подробнее об этом и о возможных ответных мерах — в материале URA.RU.

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Жители Рязанской области сообщили о звуках взрывов в ночь на 26 января, предварительно, из-за работы систем ПВО. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По информации авторов, ВСУ попытались повторно атаковать нефтеперерабатывающий завод. «Серия взрывов над Рязанью. Предварительно, сработала система ПВО. Вероятно, ВСУ снова пытаются атаковать местный НПЗ», — говорится в посте Shot. Отмечается, что в небе прозвучало около 15 взрывов. Видны яркие вспышки в районе населенного пункта Дядьково. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. Ранее ВСУ атаковали рязанский нефтезавод в ночь на 26 января. Тогда об этом сообщали местные жители, а затем губернатор подтвердил возгорание в районе предприятия. В ту ночь беспилотники попытались нанести удары сразу в нескольких регионах России. Подробнее об этом и о возможных ответных мерах — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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