Shot: ВСУ вновь атаковали дронами нефтебазу под Рязанью

Жители Рязанской области сообщили о звуках взрывов в ночь на 26 января, предварительно, из-за работы систем ПВО. Об этом сообщил telegram-канал Shot. По информации авторов, ВСУ попытались повторно атаковать нефтеперерабатывающий завод.
«Серия взрывов над Рязанью. Предварительно, сработала система ПВО. Вероятно, ВСУ снова пытаются атаковать местный НПЗ», — говорится в посте Shot.
Отмечается, что в небе прозвучало около 15 взрывов. Видны яркие вспышки в районе населенного пункта Дядьково.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.
Ранее ВСУ атаковали рязанский нефтезавод в ночь на 26 января. Тогда об этом сообщали местные жители, а затем губернатор подтвердил возгорание в районе предприятия. В ту ночь беспилотники попытались нанести удары сразу в нескольких регионах России. Подробнее об этом и о возможных ответных мерах — в материале URA.RU.
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