25 января 2025
24 января 2025

Вице-мэр Екатеринбурга оттянул свою отставку, желая сохраниться

Андрей Корюков пока не согласился возглавить Кировский район Екатеринбурга
© Служба новостей «URA.RU»
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Детский лагерь Уральские самоцветы. Свердловская область, корюков андрей
Андрей Корюков трудится вице-мэром с начала 2021-го Фото:

Судьба вице-мэра Екатеринбурга по финансам Андрея Корюкова должна решиться на предстоящей неделе. По данным URA.RU, его увольнение должно было произойти как минимум неделю назад, но чиновник взял паузу.

«Корюкову сразу после [новогодних] праздников предложили пост главы Кировского района. Он попросил у [мэра Алексея] Орлова время подумать, а потом еще раз. Рассчитывает, что шеф передумает», — рассказал корреспонденту информированный источник, близкий к муниципальной власти.

В ноябре 2024-го прокуратура внезапно (все предыдущие годы претензий не возникало) усмотрела конфликт интересов в том, что Корюков-старший ведает городским бюджетом, а его сын руководит одним из главных распорядителей средств. От Орлова потребовали устранить нарушение, то есть избавиться от кого-то из Корюковых. Неожиданно для всех Андрей Корюков предложил уволить сына. Алексей отвечал зеркально.

О том, что Орлов решил уволить Андрея Корюкова, URA.RU сообщило 17 января. За неделю до этого официально оформили отставку главы Кировского района Владимира Боликова.

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Судьба вице-мэра Екатеринбурга по финансам Андрея Корюкова должна решиться на предстоящей неделе. По данным URA.RU, его увольнение должно было произойти как минимум неделю назад, но чиновник взял паузу. «Корюкову сразу после [новогодних] праздников предложили пост главы Кировского района. Он попросил у [мэра Алексея] Орлова время подумать, а потом еще раз. Рассчитывает, что шеф передумает», — рассказал корреспонденту информированный источник, близкий к муниципальной власти. В ноябре 2024-го прокуратура внезапно (все предыдущие годы претензий не возникало) усмотрела конфликт интересов в том, что Корюков-старший ведает городским бюджетом, а его сын руководит одним из главных распорядителей средств. От Орлова потребовали устранить нарушение, то есть избавиться от кого-то из Корюковых. Неожиданно для всех Андрей Корюков предложил уволить сына. Алексей отвечал зеркально. О том, что Орлов решил уволить Андрея Корюкова, URA.RU сообщило 17 января. За неделю до этого официально оформили отставку главы Кировского района Владимира Боликова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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