Вице-мэр Екатеринбурга оттянул свою отставку, желая сохраниться

Андрей Корюков пока не согласился возглавить Кировский район Екатеринбурга

26 января 2025 в 17:26 Размер текста - 17 +

Андрей Корюков трудится вице-мэром с начала 2021-го Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Судьба вице-мэра Екатеринбурга по финансам Андрея Корюкова должна решиться на предстоящей неделе. По данным URA.RU, его увольнение должно было произойти как минимум неделю назад, но чиновник взял паузу. «Корюкову сразу после [новогодних] праздников предложили пост главы Кировского района. Он попросил у [мэра Алексея] Орлова время подумать, а потом еще раз. Рассчитывает, что шеф передумает», — рассказал корреспонденту информированный источник, близкий к муниципальной власти. В ноябре 2024-го прокуратура внезапно (все предыдущие годы претензий не возникало) усмотрела конфликт интересов в том, что Корюков-старший ведает городским бюджетом, а его сын руководит одним из главных распорядителей средств. От Орлова потребовали устранить нарушение, то есть избавиться от кого-то из Корюковых. Неожиданно для всех Андрей Корюков предложил уволить сына. Алексей отвечал зеркально. О том, что Орлов решил уволить Андрея Корюкова, URA.RU сообщило 17 января. За неделю до этого официально оформили отставку главы Кировского района Владимира Боликова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Судьба вице-мэра Екатеринбурга по финансам Андрея Корюкова должна решиться на предстоящей неделе. По данным URA.RU, его увольнение должно было произойти как минимум неделю назад, но чиновник взял паузу. «Корюкову сразу после [новогодних] праздников предложили пост главы Кировского района. Он попросил у [мэра Алексея] Орлова время подумать, а потом еще раз. Рассчитывает, что шеф передумает», — рассказал корреспонденту информированный источник, близкий к муниципальной власти. В ноябре 2024-го прокуратура внезапно (все предыдущие годы претензий не возникало) усмотрела конфликт интересов в том, что Корюков-старший ведает городским бюджетом, а его сын руководит одним из главных распорядителей средств. От Орлова потребовали устранить нарушение, то есть избавиться от кого-то из Корюковых. Неожиданно для всех Андрей Корюков предложил уволить сына. Алексей отвечал зеркально. О том, что Орлов решил уволить Андрея Корюкова, URA.RU сообщило 17 января. За неделю до этого официально оформили отставку главы Кировского района Владимира Боликова.