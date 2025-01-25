Вице-мэр Екатеринбурга оттянул свою отставку, желая сохраниться

Судьба вице-мэра Екатеринбурга по финансам Андрея Корюкова должна решиться на предстоящей неделе. По данным URA.RU, его увольнение должно было произойти как минимум неделю назад, но чиновник взял паузу.
«Корюкову сразу после [новогодних] праздников предложили пост главы Кировского района. Он попросил у [мэра Алексея] Орлова время подумать, а потом еще раз. Рассчитывает, что шеф передумает», — рассказал корреспонденту информированный источник, близкий к муниципальной власти.
В ноябре 2024-го прокуратура внезапно (все предыдущие годы претензий не возникало) усмотрела конфликт интересов в том, что Корюков-старший ведает городским бюджетом, а его сын руководит одним из главных распорядителей средств. От Орлова потребовали устранить нарушение, то есть избавиться от кого-то из Корюковых. Неожиданно для всех Андрей Корюков предложил уволить сына. Алексей отвечал зеркально.
О том, что Орлов решил уволить Андрея Корюкова, URA.RU сообщило 17 января. За неделю до этого официально оформили отставку главы Кировского района Владимира Боликова.
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