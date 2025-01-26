Зеленский направил главкома ВСУ на донецкое направление

Украинскую оперативно-стратегическую группировку войск «Хортица», которая действует на донецком направлении, возглавил командующий Сухопутными войсками генерал-майор Михаил Драпатый. Решение о назначении принял президент страны Владимир Зеленский, о чем рассказал в своем telegram-канале.
«Поручил сегодня усилить командный состав наших войск в Донецкой области — генерал-майор Михаил Драпатый направлен для руководства оперативно-стратегической группировкой войск „Хортица“. Это самые жесткие направления боев», — написал Зеленский.
Президент Украины отметил, что Драпатый эффективно организовал защиту на харьковском направлении. Драпатый продолжит исполнять обязанности командующего сухопутными войсками, должность, которую он занял в конце ноября прошлого года.
Как ранее писало URA.RU, Драпатый пытается воссоздать элитную бригаду Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Анна Киевская». Делается это при поддержке Франции. До отправки ее на фронт 1700 солдат самовольно покинули бригаду, пишет «Царьград».
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