Reuters: Дания инвестирует миллиарды долларов, чтобы защитить Арктику от Трампа

Дания объявила о планах инвестировать значительные средства в усиление военного присутствия в Арктике. По информации агентства Reuters, этот шаг был предпринят в ответ на интерес президента США Дональда Трампа к контролю над Гренландией. Сумма инвестиций составит 15 миллиардов датских крон (около 2,1 миллиарда долларов США).
«Дания заявила, что потратит 15 миллиардов датских крон на усиление военного присутствия в Арктике. Это связано с возобновлением интереса Трампа к контролю над Гренландией», — передает агентство.
Гренландия имеет особое значение для Дании, оставаясь частью королевства, хотя и обладает автономией с 2009 года. В последние годы интерес к Гренландии со стороны США значительно возрос, особенно после заявлений Трампа о необходимости включения острова в состав США для усиления национальной безопасности и защиты интересов «свободного мира».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.