27 января 2025

Reuters: Дания инвестирует миллиарды долларов, чтобы защитить Арктику от Трампа

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Интерес Трампа к Гренландии вынудил Данию сопротивляться
Интерес Трампа к Гренландии вынудил Данию сопротивляться Фото:

Дания объявила о планах инвестировать значительные средства в усиление военного присутствия в Арктике. По информации агентства Reuters, этот шаг был предпринят в ответ на интерес президента США Дональда Трампа к контролю над Гренландией. Сумма инвестиций составит 15 миллиардов датских крон (около 2,1 миллиарда долларов США).

«Дания заявила, что потратит 15 миллиардов датских крон на усиление военного присутствия в Арктике. Это связано с возобновлением интереса Трампа к контролю над Гренландией», — передает агентство.

Гренландия имеет особое значение для Дании, оставаясь частью королевства, хотя и обладает автономией с 2009 года. В последние годы интерес к Гренландии со стороны США значительно возрос, особенно после заявлений Трампа о необходимости включения острова в состав США для усиления национальной безопасности и защиты интересов «свободного мира».

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Дания объявила о планах инвестировать значительные средства в усиление военного присутствия в Арктике. По информации агентства Reuters, этот шаг был предпринят в ответ на интерес президента США Дональда Трампа к контролю над Гренландией. Сумма инвестиций составит 15 миллиардов датских крон (около 2,1 миллиарда долларов США). «Дания заявила, что потратит 15 миллиардов датских крон на усиление военного присутствия в Арктике. Это связано с возобновлением интереса Трампа к контролю над Гренландией», — передает агентство. Гренландия имеет особое значение для Дании, оставаясь частью королевства, хотя и обладает автономией с 2009 года. В последние годы интерес к Гренландии со стороны США значительно возрос, особенно после заявлений Трампа о необходимости включения острова в состав США для усиления национальной безопасности и защиты интересов «свободного мира».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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