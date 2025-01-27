Политблок УГМК усилит близкий соратник губернатора Куйвашева

Уволившийся из КРСУ замдиректора Чайников переходит в УГМК

28 января 2025 в 13:24 Размер текста - 17 +

65-летний Валерий Чайников — ценное приобретение для любой организации Фото: Илья Московец © URA.RU Уволившийся с поста замдиректора Корпорации развития Среднего Урала Валерий Чайников устраивается в политблок холдинга УГМК. Такую версию URA.RU озвучил один из источников в правительстве. Есть и другая: Чайникова якобы ждут в Центральной избирательной комиссии РФ, с руководителями которой он давно и хорошо знаком. «В УГМК Чайников, скорее всего, будет выстраивать отношения с органами власти. И для холдинга это находка: Чайников прекрасно знает всех основных руководителей лично, погружен в расклады на территориях», — поделился собеседник. По другой версии, Чайников в УГМК временно и вскоре может быть трудоустроен в ЦИК РФ. «Он вел переговоры с декабря», — слышал второй источник URA.RU. Связи там у Чайникова остались еще с тех пор, как он возглавлял областной избирком с 2012 по 2018 годы. Его переход в ЦИК может быть выгоден руководству Свердловской области в преддверии выборов в Госдуму и заксо 2026 года. О том, что Чайников покинул пост замдиректора КРСУ, URA.RU сообщило утром 28 января. Сам он заявил корреспонденту, что его отставка связана «с личным желанием», о своих дальнейших карьерных планах рассказывать не стал. В КРСУ он проработал всего месяц и приходил туда, чтобы помочь с продвижением важного для губернатора Евгения Куйвашева проекта — экосистемы «Космос». Еще раньше Чайников был замом губернатора и руководителем аппарата губернатора и правительства Свердловской области (с 2018 года), пост он покинул в октябре по семейным обстоятельствам. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уволившийся с поста замдиректора Корпорации развития Среднего Урала Валерий Чайников устраивается в политблок холдинга УГМК. Такую версию URA.RU озвучил один из источников в правительстве. Есть и другая: Чайникова якобы ждут в Центральной избирательной комиссии РФ, с руководителями которой он давно и хорошо знаком. «В УГМК Чайников, скорее всего, будет выстраивать отношения с органами власти. И для холдинга это находка: Чайников прекрасно знает всех основных руководителей лично, погружен в расклады на территориях», — поделился собеседник. По другой версии, Чайников в УГМК временно и вскоре может быть трудоустроен в ЦИК РФ. «Он вел переговоры с декабря», — слышал второй источник URA.RU. Связи там у Чайникова остались еще с тех пор, как он возглавлял областной избирком с 2012 по 2018 годы. Его переход в ЦИК может быть выгоден руководству Свердловской области в преддверии выборов в Госдуму и заксо 2026 года. О том, что Чайников покинул пост замдиректора КРСУ, URA.RU сообщило утром 28 января. Сам он заявил корреспонденту, что его отставка связана «с личным желанием», о своих дальнейших карьерных планах рассказывать не стал. В КРСУ он проработал всего месяц и приходил туда, чтобы помочь с продвижением важного для губернатора Евгения Куйвашева проекта — экосистемы «Космос». Еще раньше Чайников был замом губернатора и руководителем аппарата губернатора и правительства Свердловской области (с 2018 года), пост он покинул в октябре по семейным обстоятельствам.