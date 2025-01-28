Осужденный за изнасилование челябинский боец ММА ушел на фронт

Боец смешанных единоборств из Челябинской области Максим Новоселов по прозвищу «Безумный Макс», осужденный на пять лет за изнасилование, отправился на СВО. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил депутат Законодательного собрания Пензенской области Иван Николаев.
«На сегодняшний день Максим является участником СВО и инструктирует воздушно-десантные войска. Обучает бойцов на передовой искусству боевого самбо», — сообщил Николаев на своей странице в «ВКонтакте».
14 января Новоселов провел мастер класс в СШОР «Витязь» им. В.Н. Бурментьева. Он показал молодым ребятам основы боя.
Новоселова задержали в Москве в марте 2022 года. На него заявила в правоохранительные органы 18-летняя девушка. По словам ее отца, боец пристал к ней в ночном клубе. Получив отказ, он затолкал ее в автомобиль вместе с подругой и увез в неизвестном направлении. По пути мужчина сделал остановку, избил и изнасиловал девушку.
Друзья и знакомые спортсмена вступились за него. По их словам, девушки сели в машину по собственной воле. Они были пьяные, и могли придумать историю с изнасилованием.
В декабре 2022 года Тушинский райсуд Москвы признал Новоселова виновным. Его приговорили к пяти годам заключения. Эта судимость стала не первой для мужчины: ранее он уже отбывал срок за убийство и участие в криминальных разборках
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!