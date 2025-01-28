Осужденный за изнасилование челябинский боец ММА ушел на фронт

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Максим Новоселов обучает десантников на СВО
Максим Новоселов обучает десантников на СВО Фото:

Боец смешанных единоборств из Челябинской области Максим Новоселов по прозвищу «Безумный Макс», осужденный на пять лет за изнасилование, отправился на СВО. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил депутат Законодательного собрания Пензенской области Иван Николаев.

«На сегодняшний день Максим является участником СВО и инструктирует воздушно-десантные войска. Обучает бойцов на передовой искусству боевого самбо», — сообщил Николаев на своей странице в «ВКонтакте».

14 января Новоселов провел мастер класс в СШОР «Витязь» им. В.Н. Бурментьева. Он показал молодым ребятам основы боя.

Новоселова задержали в Москве в марте 2022 года. На него заявила в правоохранительные органы 18-летняя девушка. По словам ее отца, боец пристал к ней в ночном клубе. Получив отказ, он затолкал ее в автомобиль вместе с подругой и увез в неизвестном направлении. По пути мужчина сделал остановку, избил и изнасиловал девушку.

Друзья и знакомые спортсмена вступились за него. По их словам, девушки сели в машину по собственной воле. Они были пьяные, и могли придумать историю с изнасилованием.

В декабре 2022 года Тушинский райсуд Москвы признал Новоселова виновным. Его приговорили к пяти годам заключения. Эта судимость стала не первой для мужчины: ранее он уже отбывал срок за убийство и участие в криминальных разборках

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Боец смешанных единоборств из Челябинской области Максим Новоселов по прозвищу «Безумный Макс», осужденный на пять лет за изнасилование, отправился на СВО. Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил депутат Законодательного собрания Пензенской области Иван Николаев. «На сегодняшний день Максим является участником СВО и инструктирует воздушно-десантные войска. Обучает бойцов на передовой искусству боевого самбо», — сообщил Николаев на своей странице в «ВКонтакте». 14 января Новоселов провел мастер класс в СШОР «Витязь» им. В.Н. Бурментьева. Он показал молодым ребятам основы боя. Новоселова задержали в Москве в марте 2022 года. На него заявила в правоохранительные органы 18-летняя девушка. По словам ее отца, боец пристал к ней в ночном клубе. Получив отказ, он затолкал ее в автомобиль вместе с подругой и увез в неизвестном направлении. По пути мужчина сделал остановку, избил и изнасиловал девушку. Друзья и знакомые спортсмена вступились за него. По их словам, девушки сели в машину по собственной воле. Они были пьяные, и могли придумать историю с изнасилованием. В декабре 2022 года Тушинский райсуд Москвы признал Новоселова виновным. Его приговорили к пяти годам заключения. Эта судимость стала не первой для мужчины: ранее он уже отбывал срок за убийство и участие в криминальных разборках
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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