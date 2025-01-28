Зеркальная аркада и дома до 27 этажей: курганский застройщик показал первый проект ЖК в Екатеринбурге. Фото

Курганский девелопер построит в Екатеринбурге ЖК с архитектурной аркадой
© Служба новостей «URA.RU»
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Застройщик из Кургана построит в Екатеринбурге жилой комплекс высотой до 27 этажей
Застройщик из Кургана построит в Екатеринбурге жилой комплекс высотой до 27 этажей Фото:

Курганский девелопер Vitamin построит в Екатеринбурге жилой комплекс с единственной в городе архитектурной аркадой и паркингом под двором. ЖК появится на месте бывшего мясокомбината в границах улиц Смоленская — Титова — Монтерская. О первом проекте застройщика в соседнем регионе корреспонденту URA.RU рассказала риелтор Елена Безгодова. 

Первый проект курганского застройщика Vitamin в Екатеринбурге появится в районе Вторчермета. Жилой комплекс будет состоять из четырех домов высотой от 7 до 27 этажей. «В ЖК сделают единственную в городе архитектурную аркаду с площадью „водным зеркалом“, — рассказала URA.RU риелтор. 

Застройщик обещает сделать двор на уровне второго этажа. Под ним расположится паркинг более чем на 200 машино-мест. На территории двора разместят зоны для отдыха и перезагрузки, тихие детские площадки, места для занятий спортом. Появятся арт-объекты и пасхалка с отсылкой к Вторчермету. Также на первом этаже комплекса выделят зону ритейла с почти два десятка коммерческих помещений. Строительство ЖК пройдет в два этапа. Первая сдача домов планируется до четвертого квартала 2027 года, вторая — до третьего квартала 2029 года. 

Также в Екатеринбурге строительством жилых комплексов занимается другой курганский застройщик — ГК «Кургансельстрой», которой владеет бизнесмен Евгений Соснин. Он возводит два дома высотой от 10 до 25 этажей с паркингом на Уктусе. ЖК планируют закончить до конца 2026 года. 

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Курганский девелопер Vitamin построит в Екатеринбурге жилой комплекс с единственной в городе архитектурной аркадой и паркингом под двором. ЖК появится на месте бывшего мясокомбината в границах улиц Смоленская — Титова — Монтерская. О первом проекте застройщика в соседнем регионе корреспонденту URA.RU рассказала риелтор Елена Безгодова.  Первый проект курганского застройщика Vitamin в Екатеринбурге появится в районе Вторчермета. Жилой комплекс будет состоять из четырех домов высотой от 7 до 27 этажей. «В ЖК сделают единственную в городе архитектурную аркаду с площадью „водным зеркалом“, — рассказала URA.RU риелтор.  Застройщик обещает сделать двор на уровне второго этажа. Под ним расположится паркинг более чем на 200 машино-мест. На территории двора разместят зоны для отдыха и перезагрузки, тихие детские площадки, места для занятий спортом. Появятся арт-объекты и пасхалка с отсылкой к Вторчермету. Также на первом этаже комплекса выделят зону ритейла с почти два десятка коммерческих помещений. Строительство ЖК пройдет в два этапа. Первая сдача домов планируется до четвертого квартала 2027 года, вторая — до третьего квартала 2029 года.  Также в Екатеринбурге строительством жилых комплексов занимается другой курганский застройщик — ГК «Кургансельстрой», которой владеет бизнесмен Евгений Соснин. Он возводит два дома высотой от 10 до 25 этажей с паркингом на Уктусе. ЖК планируют закончить до конца 2026 года. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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