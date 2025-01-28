Пермские чиновники ответили на обвинения в плохой уборке снега

На фоне обильных снегопадов, обрушившихся на Пермь, чиновники заявили, что работы по расчистке улиц ведутся круглосуточно. По данным министерства транспорта, из центра города снега вывозится гораздо больше, чем год назад.
«КГБУ „Дорожно-эксплуатационная служба“ работает 24/7! За прошедшую неделю из центральной части Перми вывезено 24 652 кубометра снега, что на треть больше по сравнению с прошлым годом. С начала зимнего периода объем вывезенного снега составил 162 452 кубометра», — сообщается в telegram-канале минтранса.
Ранее URA.RU рассказывало, что благодаря сегодняшнему снегопаду январь 2025 года в Перми займет третье место по количеству выпавшего снега в истории наблюдений. Но депутаты гордумы не считают это оправданием для чиновников, которых они раскритиковали за плохую уборку улиц. Владимир Плотников сообщил, что в микрорайоне Красные казармы снегоуборочная техника не появляется вовсе, а люди вынуждены чистить проезды за свой счет. Корреспонденты URA.RU прогулялись по центру Перми и не только — как выглядит город в день снежного коллапса, смотрите в наших фоторепортажах здесь и здесь.
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