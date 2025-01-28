28 января 2025

Челябинец показал набор трофеев из смертоносных беспилотников ВСУ. Видео

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Вручение сотрудникам Уральской авиабазы ключей от автомобилей, приобретенных для организации тушения пожаров в лесах региона. Сысерть, бпла, беспилотник, дрон
Военнослужащие ВС РФ собрали коллекцию из подбитых дронов Фото:
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Челябинский боец с позывным «Депутат» представил импровизированный музей, который удалось организовать в ДНР. Его главными экспонатами стали подбитые украинские БПЛА. Такая техника должна быть представлена в музеях СВО по всей России, заявил военнослужащий в telegram-канале «Будни мобика».

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«Импровизированный музей наши ребята соорудили в промежутках между дежурствами, в редкие моменты отдыха. Считаю, что по всей стране должны открываться музеи СВО, чтобы мы помнили и чтили нашу историю», — рассказал боец.

Челябинец уточнил, что среди трофеев — украинский разведывательный комплекс «Валькирия», «Баба Яга», квадрокоптеры Mavic, FPV-дроны. Причем в импровизированном музее осталась лишь малая часть подбитых беспилотников. В большинстве случаев уничтоженную технику ВСУ, точнее что от нее осталось, сложно выставить в качестве экспоната.

Как сообщало URA.RU ранее, военнослужащий с позывным «Депутат» поделился новостью, которая, по его мнению, может сулить скорую победу на территории СВО. В своем сообщении челябинец также подчеркнул, что 2025 год уже начал делать приятные подарки.

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Челябинский боец с позывным «Депутат» представил импровизированный музей, который удалось организовать в ДНР. Его главными экспонатами стали подбитые украинские БПЛА. Такая техника должна быть представлена в музеях СВО по всей России, заявил военнослужащий в telegram-канале «Будни мобика». «Импровизированный музей наши ребята соорудили в промежутках между дежурствами, в редкие моменты отдыха. Считаю, что по всей стране должны открываться музеи СВО, чтобы мы помнили и чтили нашу историю», — рассказал боец. Челябинец уточнил, что среди трофеев — украинский разведывательный комплекс «Валькирия», «Баба Яга», квадрокоптеры Mavic, FPV-дроны. Причем в импровизированном музее осталась лишь малая часть подбитых беспилотников. В большинстве случаев уничтоженную технику ВСУ, точнее что от нее осталось, сложно выставить в качестве экспоната. Как сообщало URA.RU ранее, военнослужащий с позывным «Депутат» поделился новостью, которая, по его мнению, может сулить скорую победу на территории СВО. В своем сообщении челябинец также подчеркнул, что 2025 год уже начал делать приятные подарки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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