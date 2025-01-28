Челябинец показал набор трофеев из смертоносных беспилотников ВСУ. Видео

29 января 2025 в 03:18 Размер текста - 17 +

Военнослужащие ВС РФ собрали коллекцию из подбитых дронов Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Челябинский боец с позывным «Депутат» представил импровизированный музей, который удалось организовать в ДНР. Его главными экспонатами стали подбитые украинские БПЛА. Такая техника должна быть представлена в музеях СВО по всей России, заявил военнослужащий в telegram-канале «Будни мобика». Новость по теме Челябинец с позывным «Депутат» за час сбил три украинских FPV-дрона «Импровизированный музей наши ребята соорудили в промежутках между дежурствами, в редкие моменты отдыха. Считаю, что по всей стране должны открываться музеи СВО, чтобы мы помнили и чтили нашу историю», — рассказал боец. Челябинец уточнил, что среди трофеев — украинский разведывательный комплекс «Валькирия», «Баба Яга», квадрокоптеры Mavic, FPV-дроны. Причем в импровизированном музее осталась лишь малая часть подбитых беспилотников. В большинстве случаев уничтоженную технику ВСУ, точнее что от нее осталось, сложно выставить в качестве экспоната. Как сообщало URA.RU ранее, военнослужащий с позывным «Депутат» поделился новостью, которая, по его мнению, может сулить скорую победу на территории СВО. В своем сообщении челябинец также подчеркнул, что 2025 год уже начал делать приятные подарки. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Челябинский боец с позывным «Депутат» представил импровизированный музей, который удалось организовать в ДНР. Его главными экспонатами стали подбитые украинские БПЛА. Такая техника должна быть представлена в музеях СВО по всей России, заявил военнослужащий в telegram-канале «Будни мобика». «Импровизированный музей наши ребята соорудили в промежутках между дежурствами, в редкие моменты отдыха. Считаю, что по всей стране должны открываться музеи СВО, чтобы мы помнили и чтили нашу историю», — рассказал боец. Челябинец уточнил, что среди трофеев — украинский разведывательный комплекс «Валькирия», «Баба Яга», квадрокоптеры Mavic, FPV-дроны. Причем в импровизированном музее осталась лишь малая часть подбитых беспилотников. В большинстве случаев уничтоженную технику ВСУ, точнее что от нее осталось, сложно выставить в качестве экспоната. Как сообщало URA.RU ранее, военнослужащий с позывным «Депутат» поделился новостью, которая, по его мнению, может сулить скорую победу на территории СВО. В своем сообщении челябинец также подчеркнул, что 2025 год уже начал делать приятные подарки.