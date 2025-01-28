Зеленский прорекламировал Словакии газ из США вместо России

29 января 2025 в 03:40 Размер текста - 17 +

Зеленский посоветовал Словакии выбрать американский газ Фото: Официальный сайт президента Украины Президент Украины Владимир Зеленский высказался о выборе источников газа для Словакии, предложив стране рассмотреть американский СПГ в качестве альтернативы российскому. По его мнению, зависимость от поставок из РФ может привести к потере суверенитета. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «За американский СПГ надо платить деньгами. А вот за российский газ надо платить не только деньгами, а еще и независимостью и суверенитетом. Многие в Европе через это уже прошли и выбрали сохранение своей независимости, но не господин Фицо», — написал Зеленский. По словам президента Украины, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выбирает Москву вместо Америки. И это является стратегической ошибкой. Как сообщало URA.RU, ранее Фицо выразил свое недовольство позицией Зеленского, отказавшись быть его «слугой». Политик подтвердил готовность блокировать новую финансовую помощь Евросоюза для Украины. Конфликт на Украине может закончиться в течение полутора-двух месяцев, если спонсорское финансирование Киева и поставки боеприпасов со стороны Запада прекратятся. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о выборе источников газа для Словакии, предложив стране рассмотреть американский СПГ в качестве альтернативы российскому. По его мнению, зависимость от поставок из РФ может привести к потере суверенитета. Об этом он заявил в своем telegram-канале. «За американский СПГ надо платить деньгами. А вот за российский газ надо платить не только деньгами, а еще и независимостью и суверенитетом. Многие в Европе через это уже прошли и выбрали сохранение своей независимости, но не господин Фицо», — написал Зеленский. По словам президента Украины, премьер-министр Словакии Роберт Фицо выбирает Москву вместо Америки. И это является стратегической ошибкой. Как сообщало URA.RU, ранее Фицо выразил свое недовольство позицией Зеленского, отказавшись быть его «слугой». Политик подтвердил готовность блокировать новую финансовую помощь Евросоюза для Украины. Конфликт на Украине может закончиться в течение полутора-двух месяцев, если спонсорское финансирование Киева и поставки боеприпасов со стороны Запада прекратятся. Такое мнение высказал президент России Владимир Путин.