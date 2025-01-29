Силы ПВО сбили беспилотник над Ладожским озером

Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Ладожским озером в Ленинградской области. Об этом рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«Над Ладожским озером, недалеко от берега во Всеволожском районе, силами ПВО уничтожен БПЛА», — написал Дрозденко в своем telegram-канале. Он добавил, что разрушений и пострадавших нет.
29 января также были зафиксированы атаки беспилотников ВСУ и в других регионах России. В Ростовской области ночью был уничтожен один БПЛА. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотник упал в безлюдном районе, не причинив ущерба или пострадавших. В Грайвороне Белгородской области атакован многоквартирный дом, в результате чего один мирный житель получил ранения.
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