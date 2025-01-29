Силы ПВО сбили беспилотник над Ладожским озером

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Дрозденко сообщил, что в результате атаки БПЛА пострадавших нет
Дрозденко сообщил, что в результате атаки БПЛА пострадавших нет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Ладожским озером в Ленинградской области. Об этом рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Над Ладожским озером, недалеко от берега во Всеволожском районе, силами ПВО уничтожен БПЛА», — написал Дрозденко в своем telegram-канале. Он добавил, что разрушений и пострадавших нет.

29 января также были зафиксированы атаки беспилотников ВСУ и в других регионах России. В Ростовской области ночью был уничтожен один БПЛА. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотник упал в безлюдном районе, не причинив ущерба или пострадавших. В Грайвороне Белгородской области атакован многоквартирный дом, в результате чего один мирный житель получил ранения.

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Силы ПВО сбили беспилотник ВСУ над Ладожским озером в Ленинградской области. Об этом рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. «Над Ладожским озером, недалеко от берега во Всеволожском районе, силами ПВО уничтожен БПЛА», — написал Дрозденко в своем telegram-канале. Он добавил, что разрушений и пострадавших нет. 29 января также были зафиксированы атаки беспилотников ВСУ и в других регионах России. В Ростовской области ночью был уничтожен один БПЛА. Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что беспилотник упал в безлюдном районе, не причинив ущерба или пострадавших. В Грайвороне Белгородской области атакован многоквартирный дом, в результате чего один мирный житель получил ранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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