РБК: суд арестовал акции крупнейшего золотодобытчика России

Дорогомиловский районный суд Москвы арестовал 5,65% акций холдинга «Селигдар» (ведет добычу золота в трех регионах России), принадлежащих акционерному обществу «Русские фонды». Решение об аресте было принято по ходатайству следователя ГУ МВД по Москве в рамках уголовного дела против основателей «Русских фондов».
«Суд арестовал пакет акций холдинга „Селигдар“ по делу против основателей „Русских фондов“», — сообщил РБК. Представители «Русских фондов» выразили свое несогласие с решением суда, подчеркнув, что постановление суда будет обжаловано в вышестоящей инстанции. «„Русские фонды“ не имеют никакого отношения к уголовному делу. Аресты незаконны», — заявили в пресс-службе компании.
Кроме того, суд наложил запрет на распоряжение акциями для компании «Максимум» и президента компании «Селигдар» Константина Бейрита. Это касается долей в 50,62% и 7,12% соответственно.
Холдинг "Селигдар", основанный в 2007 году, занимает лидирующие позиции среди российских компаний по объемам золотых запасов, входя в топ-5, и среди мировых лидеров по запасам олова, также находясь в первой пятерке. Активы предприятия размещены в семи ключевых регионах России, включая Якутию, Оренбургскую область, Алтайский край, Бурятию, Хабаровский край, Чукотку и Иркутскую область. Ежегодно "Селигдар" производит около 20 тонн золота и 16 тысяч тонн олова.
В июне 2024 года произошли аресты ряда высокопоставленных лиц в бизнес-сообществе, включая бывшего президента холдинга АФК «Система» Евгения Новицкого, заместителя генерального директора «Русские фонды» и президента компании «Селигдар» Константина Бейрита, а также генерального директора и совладельца «Русских фондов» Сергея Васильева. В ноябре 2024 года Тверской суд Москвы установил меру пресечения для Васильева и Бейрита в виде запрета определенных действий.
По данным следствия, обвиняемые в ноябре 2018 года, используя предлог покупки ценных бумаг на бирже от имени управляющей компании «Паллада Эссет Менеджмент», якобы присвоили средства негосударственного пенсионного фонда «Уральский Финансовый дом». Уточняется, что украденные деньги были перечислены за ценные бумаги по завышенным ценам.
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