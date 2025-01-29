Атака на Смоленскую АЭС и массовый налет на Курскую область: карта СВО на 29 января

ВСУ совершили массовую атаку беспилотников на регионы России. В Курской области уничтожено 47 дронов. Один из украинских беспилотников был нацелен на Смоленскую АЭС, но был ликвидирован. Сейчас предприятие работает в нормальном режиме. Российские войска продолжают успешные операции на различных направлениях. Ход военных действий и карта спецоперации на 29 января — в материале URA.RU.
Минобороны объявило о второй крупнейшей атаке БПЛА в этом году
В официальном сообщении telegram-канала Минобороны РФ заявлено, что за прошедшую ночь удалось перехватить и уничтожить 104 беспилотника ВСУ. Большинство из них было сбито над Курской и Брянской областями, где соответственно были уничтожены 47 и 27 дронов. Смоленская АЭС после атак дронов продолжает работать в штатном режиме. В Ростовской области силы ПВО уничтожили один БПЛА.
Дрон упал вне населенных пунктов. В Грайвороне Белгородской области беспилотник атаковал многоквартирный дом, в результате чего один мирный житель получил ранения. В Ленинградской области также сбили дрон над Ладожским озером, здесь пострадавших нет. 24 января сбили 121 беспилотник над 13 регионами России. Это была первая крупнейшая атака БПЛА в 2025 году.
Курское направление
Согласно информации, опубликованной в telegram-канале «Два майора», группировка войск «Север» активно участвует в напряженных боях в районе Свердликово. Также поступают сообщения о ее продвижении в лесных массивах к западу от Плехово.
Харьковское направление
Минобороны России сообщило, что в результате активных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Двуречная, расположенный на правом берегу реки Оскол, к северу от Купянска. Российские войска смогли укрепиться на двух плацдармах на запад от этой реки.
Донецкое направление
Telegram-канал WarGonzo сообщает, что российские войска продолжают активные действия в районе Великой Новоселки, где идет процесс зачистки. Бои также не прекращаются в окрестностях Нового Комара. В Торецке (Дзержинск)продолжаются сражения. Украинские силы удерживают последние ключевые позиции в городе.
Часовоярское направление
В последние сутки не поступало информации о каких-либо значительных изменениях. Инициатива по-прежнему остается в руках российских войск, которые продолжают активно штурмовать Часов Яр.
Покровское направление
ВС РФ продолжают свое наступление, устанавливая контроль над территориями в районах Петропавловки, Славянки, Новоандреевки, Новоелизаветовки и Надеждинки. Сообщается о напряженных сражениях в районе Удачного. ВСУ регулярно перебрасывают новые резервы в зону конфликта.
Кураховское направление
Российские войска стараются охватить Дачное. Данный населенный пункт находится западнее Курахово.
Запорожское направление
Операторы российских дронов наносят удары по линиям снабжения ВСУ в ближнем тылу. Основное внимание уделяется районам Преображенки и северной части Орехова.
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