Атака на Смоленскую АЭС и массовый налет на Курскую область: карта СВО на 29 января

За ночь силы ПВО уничтожили 104 украинских беспилотника в девяти регионах России
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Российские силы ПВО сбили 104 украинских беспилотника
Российские силы ПВО сбили 104 украинских беспилотника Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

ВСУ совершили массовую атаку беспилотников на регионы России. В Курской области уничтожено 47 дронов. Один из украинских беспилотников был нацелен на Смоленскую АЭС, но был ликвидирован. Сейчас предприятие работает в нормальном режиме. Российские войска продолжают успешные операции на различных направлениях. Ход военных действий и карта спецоперации на 29 января — в материале URA.RU.

Условные обозначения
Условные обозначения
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Минобороны объявило о второй крупнейшей атаке БПЛА в этом году

В официальном сообщении telegram-канала Минобороны РФ заявлено, что за прошедшую ночь удалось перехватить и уничтожить 104 беспилотника ВСУ. Большинство из них было сбито над Курской и Брянской областями, где соответственно были уничтожены 47 и 27 дронов. Смоленская АЭС после атак дронов продолжает работать в штатном режиме. В Ростовской области силы ПВО уничтожили один БПЛА.

Дрон упал вне населенных пунктов. В Грайвороне Белгородской области беспилотник атаковал многоквартирный дом, в результате чего один мирный житель получил ранения. В Ленинградской области также сбили дрон над Ладожским озером, здесь пострадавших нет. 24 января сбили 121 беспилотник над 13 регионами России. Это была первая крупнейшая атака БПЛА в 2025 году.

Курское направление

Согласно информации, опубликованной в telegram-канале «Два майора», группировка войск «Север» активно участвует в напряженных боях в районе Свердликово. Также поступают сообщения о ее продвижении в лесных массивах к западу от Плехово.

Харьковское направление

Минобороны России сообщило, что в результате активных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Двуречная, расположенный на правом берегу реки Оскол, к северу от Купянска. Российские войска смогли укрепиться на двух плацдармах на запад от этой реки.

Донецкое направление

Telegram-канал WarGonzo сообщает, что российские войска продолжают активные действия в районе Великой Новоселки, где идет процесс зачистки. Бои также не прекращаются в окрестностях Нового Комара. В Торецке (Дзержинск)продолжаются сражения. Украинские силы удерживают последние ключевые позиции в городе.

Часовоярское направление

В последние сутки не поступало информации о каких-либо значительных изменениях. Инициатива по-прежнему остается в руках российских войск, которые продолжают активно штурмовать Часов Яр.

Покровское направление

ВС РФ продолжают свое наступление, устанавливая контроль над территориями в районах Петропавловки, Славянки, Новоандреевки, Новоелизаветовки и Надеждинки. Сообщается о напряженных сражениях в районе Удачного. ВСУ регулярно перебрасывают новые резервы в зону конфликта.

Кураховское направление

Российские войска стараются охватить Дачное. Данный населенный пункт находится западнее Курахово.

Запорожское направление

Операторы российских дронов наносят удары по линиям снабжения ВСУ в ближнем тылу. Основное внимание уделяется районам Преображенки и северной части Орехова.

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ВСУ совершили массовую атаку беспилотников на регионы России. В Курской области уничтожено 47 дронов. Один из украинских беспилотников был нацелен на Смоленскую АЭС, но был ликвидирован. Сейчас предприятие работает в нормальном режиме. Российские войска продолжают успешные операции на различных направлениях. Ход военных действий и карта спецоперации на 29 января — в материале URA.RU. Минобороны объявило о второй крупнейшей атаке БПЛА в этом году В официальном сообщении telegram-канала Минобороны РФ заявлено, что за прошедшую ночь удалось перехватить и уничтожить 104 беспилотника ВСУ. Большинство из них было сбито над Курской и Брянской областями, где соответственно были уничтожены 47 и 27 дронов. Смоленская АЭС после атак дронов продолжает работать в штатном режиме. В Ростовской области силы ПВО уничтожили один БПЛА. Дрон упал вне населенных пунктов. В Грайвороне Белгородской области беспилотник атаковал многоквартирный дом, в результате чего один мирный житель получил ранения. В Ленинградской области также сбили дрон над Ладожским озером, здесь пострадавших нет. 24 января сбили 121 беспилотник над 13 регионами России. Это была первая крупнейшая атака БПЛА в 2025 году. Курское направление Согласно информации, опубликованной в telegram-канале «Два майора», группировка войск «Север» активно участвует в напряженных боях в районе Свердликово. Также поступают сообщения о ее продвижении в лесных массивах к западу от Плехово. Харьковское направление Минобороны России сообщило, что в результате активных действий подразделений группировки войск «Запад» освобожден населенный пункт Двуречная, расположенный на правом берегу реки Оскол, к северу от Купянска. Российские войска смогли укрепиться на двух плацдармах на запад от этой реки. Донецкое направление Telegram-канал WarGonzo сообщает, что российские войска продолжают активные действия в районе Великой Новоселки, где идет процесс зачистки. Бои также не прекращаются в окрестностях Нового Комара. В Торецке (Дзержинск)продолжаются сражения. Украинские силы удерживают последние ключевые позиции в городе. Часовоярское направление В последние сутки не поступало информации о каких-либо значительных изменениях. Инициатива по-прежнему остается в руках российских войск, которые продолжают активно штурмовать Часов Яр. Покровское направление ВС РФ продолжают свое наступление, устанавливая контроль над территориями в районах Петропавловки, Славянки, Новоандреевки, Новоелизаветовки и Надеждинки. Сообщается о напряженных сражениях в районе Удачного. ВСУ регулярно перебрасывают новые резервы в зону конфликта. Кураховское направление Российские войска стараются охватить Дачное. Данный населенный пункт находится западнее Курахово. Запорожское направление Операторы российских дронов наносят удары по линиям снабжения ВСУ в ближнем тылу. Основное внимание уделяется районам Преображенки и северной части Орехова.
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