В Тюмени возле Дома обороны снесут здания ради строительства новых многоэтажек

В Тюмени в районе улиц Комбинатской — Полярной — Полевой, где расположен Дом обороны, снесут здания и построят на их месте жилые многоэтажки. Такая информация указана в постановлении городской администрации, документ имеется в распоряжении редакции. Строительство зданий пройдет в рамках комплексного развития территории (КРТ).
«В границах территории предусмотрен снос существующих объектов капитального строительства и размещение многоэтажной жилой застройки общей площадью 62 853 квадратных метров в рамках выполнения договора КРТ. Проектом предусматривается исключение существующей улицы (дороги) местного значения (улица Полярная) и размещение автомобильного паркинга», — указано в документе.
Первые дома планируют возвести в начале 2027 года. Застройку завершат к концу 2028 года. Также в районе Ямской — Ирбитской — Димитрова — Казанской появится кафе на 70 мест.
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