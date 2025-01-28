28 января 2025

В Тюмени возле Дома обороны снесут здания ради строительства новых многоэтажек

© Служба новостей «URA.RU»
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Первые дома планируют возвести в начале 2027 года
Первые дома планируют возвести в начале 2027 года Фото:

В Тюмени в районе улиц Комбинатской — Полярной — Полевой, где расположен Дом обороны, снесут здания и построят на их месте жилые многоэтажки. Такая информация указана в постановлении городской администрации, документ имеется в распоряжении редакции. Строительство зданий пройдет в рамках комплексного развития территории (КРТ).

«В границах территории предусмотрен снос существующих объектов капитального строительства и размещение многоэтажной жилой застройки общей площадью 62 853 квадратных метров в рамках выполнения договора КРТ. Проектом предусматривается исключение существующей улицы (дороги) местного значения (улица Полярная) и размещение автомобильного паркинга», — указано в документе.

Первые дома планируют возвести в начале 2027 года. Застройку завершат к концу 2028 года. Также в районе Ямской — Ирбитской — Димитрова — Казанской появится кафе на 70 мест.

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В Тюмени в районе улиц Комбинатской — Полярной — Полевой, где расположен Дом обороны, снесут здания и построят на их месте жилые многоэтажки. Такая информация указана в постановлении городской администрации, документ имеется в распоряжении редакции. Строительство зданий пройдет в рамках комплексного развития территории (КРТ). «В границах территории предусмотрен снос существующих объектов капитального строительства и размещение многоэтажной жилой застройки общей площадью 62 853 квадратных метров в рамках выполнения договора КРТ. Проектом предусматривается исключение существующей улицы (дороги) местного значения (улица Полярная) и размещение автомобильного паркинга», — указано в документе. Первые дома планируют возвести в начале 2027 года. Застройку завершат к концу 2028 года. Также в районе Ямской — Ирбитской — Димитрова — Казанской появится кафе на 70 мест.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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