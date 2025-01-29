Выдача Асада Сирии и перевод стрелок «Судного дня»: главные заявления Пескова 29 января

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал информацию о покушении на президента РФ Владимира Путина, отметив, что без доказательств такие высказывания не заслуживают доверия. Он также обсудил возможную выдачу экс-президента Сирии Башара Асада новым сирийским властям и перевод стрелок часов «Судного дня», которые стали ближе к полуночи на одну секунду. Подробнее о главных заявлениях Пескова — в материале URA.RU.
Покушение на Владимира Путина
Песков выразил недоумение по поводу информации американского журналиста Такера Карлсона о намерениях администрации экс-президента США Джо Байдена устранить российского лидера Владимира Путина. Он заявил, что без доказательной информации лучше не доверять словам, которые были сказаны без конкретных оснований. По его мнению, такие утверждения не могут быть предметом обсуждения, если отсутствуют доказательства, на которые можно ссылаться.
Выдаст ли Россия Асада новым сирийским властям
Дмитрий Песков отметил важность контактов российской делегации с новыми властями Сирии и подчеркнул, что диалог будет продолжен. Он заявил, что эти контакты являются значимыми для построения и поддержания отношений между Россией и Сирией. Песков оставил без комментариев сообщения, что сирийские власти требуют компенсации и выдачи экс-президента Сирии Башара Асада.
США и Европа пытаются создавать России трудности
Также пресс-секретарь президента РФ акцентировал внимание на том, что США и Европа создают трудности для сделок в энергообласти и Россия принимает меры для минимизации негативных последствий таких попыток. По его словам, российские власти осведомлены о росте цен на фрахт танкеров и готовятся к возможным приостановкам торговли, принимая соответствующие меры для сохранения стабильности в этом секторе.
Перевод часов «Судного дня»
На вопрос о переводе часов «Судного дня», которые приблизились к полуночи на одну секунду, Песков ответил, что это свидетельствует о растущей напряженности в мире. Он пояснил, что такие действия являются не реакцией Запада, а выводами группы ученых, которые оценивают текущие глобальные риски и конфликты. По его мнению, поводы для опасений действительно существуют, учитывая количество нерешенных и замороженных конфликтов, а также новых вспышек насилия.
Ситуация в Сербии
Говоря о ситуации в Сербии, Песков подтвердил, что сербские власти не обращались за поддержкой в связи с протестами. Он выразил уверенность в способности сербского руководства самостоятельно справиться с внутренними трудностями, а также подчеркнул особое значение Сербии для России, выразив надежду на скорейшее разрешение текущих проблем и восстановление спокойного развития.
Визит Лукашенко в Россию
Касаясь возможного визита президента Беларуси Александра Лукашенко в Россию после его переизбрания, Песков сообщил, что такой визит пока не запланирован, хотя отношения между странами остаются тесными и союзническими. Он отметил, что сотрудничество между Россией и Беларусью является важной частью повестки как Путина, так и Лукашенко, но вопрос о конкретной дате встречи еще не решен.
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