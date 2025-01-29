Песков прокомментировал URA.RU перевод стрелки «часов Судного дня»

Перевод стрелки «часов Судного дня» подтверждает, что поводы для опасений действительно есть. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о приближении часов к полуночи.
«Это делает некая организация ученых, это их видение атмосферы напряженности, которая есть в мире. То, что атмосфера действительно чрезвычайно напряженная, и то, что количество конфликтов и замороженных, и нерешенных до сих пор, и горячих зашкаливает — это действительно так. Поэтому поводы для опасений, конечно же, есть», — заявил Песков.
Часы Судного дня перевели на 1 секунду ближе к полуночи. Сейчас это 89 секунд, и меньше времени до сих пор не было. По словам председателя совета науки и безопасности «Бюллетеня ученых-атомщиков» Дэниела Холтса, это сигнал миру о «крайней опасности».
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