Песков прокомментировал URA.RU перевод стрелки «часов Судного дня»

Песков: атмосфера в мире чрезвычайно напряженная
© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил после перевода «часов Судного дня», что поводы для опасений действительно есть
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил после перевода «часов Судного дня», что поводы для опасений действительно есть Фото:

Перевод стрелки «часов Судного дня» подтверждает, что поводы для опасений действительно есть. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о приближении часов к полуночи.

«Это делает некая организация ученых, это их видение атмосферы напряженности, которая есть в мире. То, что атмосфера действительно чрезвычайно напряженная, и то, что количество конфликтов и замороженных, и нерешенных до сих пор, и горячих зашкаливает — это действительно так. Поэтому поводы для опасений, конечно же, есть», — заявил Песков.

Часы Судного дня перевели на 1 секунду ближе к полуночи. Сейчас это 89 секунд, и меньше времени до сих пор не было. По словам председателя совета науки и безопасности «Бюллетеня ученых-атомщиков» Дэниела Холтса, это сигнал миру о «крайней опасности».

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Перевод стрелки «часов Судного дня» подтверждает, что поводы для опасений действительно есть. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о приближении часов к полуночи. «Это делает некая организация ученых, это их видение атмосферы напряженности, которая есть в мире. То, что атмосфера действительно чрезвычайно напряженная, и то, что количество конфликтов и замороженных, и нерешенных до сих пор, и горячих зашкаливает — это действительно так. Поэтому поводы для опасений, конечно же, есть», — заявил Песков. Часы Судного дня перевели на 1 секунду ближе к полуночи. Сейчас это 89 секунд, и меньше времени до сих пор не было. По словам председателя совета науки и безопасности «Бюллетеня ученых-атомщиков» Дэниела Холтса, это сигнал миру о «крайней опасности».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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