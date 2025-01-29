Кремль — URA.RU: Россия желает Сербии решить все проблемы

Россия желает Сербии поскорее урегулировать сложную ситуацию в стране и вернуться к спокойной жизни. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, обращался ли Белград за поддержкой к Москве на фоне массовых протестов.
«Нет, власти Сербии не обращались. Руководство Сербии способно самостоятельно разобраться со всеми проблемами. Сербия — это дорогая для нас страна. Нас связывают общие исторические корни, мы ценим их и дорожим нашей дружбой, нашим взаимодействием. Будем дальше взаимодействовать. Мы желаем нашим сербским братьям как можно скорее урегулировать все проблемы и снова вернуться к спокойному планомерному развитию», — заявил Песков.
Премьер-министр Сербии Милош Вучевич 28 января подал в отставку на фоне массовых протестов. По его словам, блокады учебных заведений и трасс организовали из-за границы.
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