Кремль — URA.RU: Россия желает Сербии решить все проблемы

Песков: Сербия не обращалась за помощью к России из-за протестов
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Сербия не обращались к Москве за помощью на фоне протестов
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Сербия не обращались к Москве за помощью на фоне протестов Фото:

Россия желает Сербии поскорее урегулировать сложную ситуацию в стране и вернуться к спокойной жизни. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, обращался ли Белград за поддержкой к Москве на фоне массовых протестов.

«Нет, власти Сербии не обращались. Руководство Сербии способно самостоятельно разобраться со всеми проблемами. Сербия — это дорогая для нас страна. Нас связывают общие исторические корни, мы ценим их и дорожим нашей дружбой, нашим взаимодействием. Будем дальше взаимодействовать. Мы желаем нашим сербским братьям как можно скорее урегулировать все проблемы и снова вернуться к спокойному планомерному развитию», — заявил Песков.

Премьер-министр Сербии Милош Вучевич 28 января подал в отставку на фоне массовых протестов. По его словам, блокады учебных заведений и трасс организовали из-за границы.

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Россия желает Сербии поскорее урегулировать сложную ситуацию в стране и вернуться к спокойной жизни. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос URA.RU о том, обращался ли Белград за поддержкой к Москве на фоне массовых протестов. «Нет, власти Сербии не обращались. Руководство Сербии способно самостоятельно разобраться со всеми проблемами. Сербия — это дорогая для нас страна. Нас связывают общие исторические корни, мы ценим их и дорожим нашей дружбой, нашим взаимодействием. Будем дальше взаимодействовать. Мы желаем нашим сербским братьям как можно скорее урегулировать все проблемы и снова вернуться к спокойному планомерному развитию», — заявил Песков. Премьер-министр Сербии Милош Вучевич 28 января подал в отставку на фоне массовых протестов. По его словам, блокады учебных заведений и трасс организовали из-за границы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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