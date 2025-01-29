Главный курорт на юге России избавят от пробок в летний сезон. Вице-премьер Марат Хуснуллин сообщил о начале работ по строительству обходной дороги у Адлера протяженностью 10 километров. Как объяснил URA.RU директор Института транспортного планирования Российской академии транспорта, доктор технических наук Михаил Якимов, инфраструктуру вокруг Большого Сочи развивают, чтобы увеличить поток туристов в регион и обеспечить их комфортное передвижение по побережью.
«Развитая дорожная сеть выступает важнейшим фактором устойчивого социально-экономического роста страны. В связи с этим реализуются масштабные инфраструктурные проекты, в числе которых строительство обхода Адлера. Он войдет в состав перспективной автомобильной дороги от федеральной трассы М-4 „Дон“ до города Сочи», — сообщил Хуснуллин.
Мегапроект по строительству автодороги М-4 «Дон» — Сочи даст мощный толчок для развития экономики южных регионов России и поможет улучшить транспортную ситуацию на Черноморском побережье, подчеркнул вице-премьер. В числе первоочередных участков — обход Адлера протяженностью порядка 10 км, уточнил заместитель главы правительства.
Большой Сочи — протяженная огромная территория, где расположены олимпийские объекты, благоустроенные курортные зоны и федеральный образовательный центр «Сириус» для талантливых российских детей. Всю эту развитую экосистему обеспечивает всего одна дорога, поэтому власти вкладывают ресурсы в новую современную магистраль, которая разгрузит ситуацию на федеральной трассе у побережья, объяснил транспортный эксперт Михаил Якимов.
«Во время Олимпиады 2014 года аэропорт, железная дорога и автомагистраль работали исправно, потому что поток людей на спортивном мероприятии позволял перевозить их кучно, общим транспортом. Теперь же так делать не получится. Желающих отдыхать там с каждым годом становится больше, все едут на личном автомобиле, из-за чего в регионе нередко возникают пробки, особенно в курортный сезон. Обходная трасса продублирует прибрежную и позволит принимать больше туристов», — отметил он.
Трасса проходит по горной местности, она представляет собой сложный инфраструктурный проект с тоннелями и мостами, поэтому требует немало ресурсов и сил, дополнил Якимов. Однако все траты государства окупятся благодаря росту туристической привлекательности региона, резюмировал специалист.
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