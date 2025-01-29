29 января 2025

В Тюмень придет небольшое похолодание

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени ожидается солнечный, но холодный день
В Тюмени ожидается солнечный, но холодный день Фото:

В Тюмени 30 января температура воздуха опустится до -19 градусов. Весь день ожидается солнечная погода без осадков, сообщает Обь-Иртышское УГМС.

«В Тюмени 30 января температура наружного воздуха составит -19 градусов. Солнечно, без осадков», — написано на сайте.

Порывы ветра будут варьироваться в пределах 0-1 метра в секунду. Влажность воздуха составит 82%.

Актировка в Тюмени

В столице региона 30 января для учеников первой смены занятия в школах не отменяются. Температурный режим соответствует норме и позволяет посещать занятия.

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В Тюмени 30 января температура воздуха опустится до -19 градусов. Весь день ожидается солнечная погода без осадков, сообщает Обь-Иртышское УГМС. «В Тюмени 30 января температура наружного воздуха составит -19 градусов. Солнечно, без осадков», — написано на сайте. Порывы ветра будут варьироваться в пределах 0-1 метра в секунду. Влажность воздуха составит 82%. Актировка в Тюмени В столице региона 30 января для учеников первой смены занятия в школах не отменяются. Температурный режим соответствует норме и позволяет посещать занятия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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