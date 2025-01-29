В Тюмень придет небольшое похолодание

В Тюмени ожидается солнечный, но холодный день
В Тюмени 30 января температура воздуха опустится до -19 градусов. Весь день ожидается солнечная погода без осадков, сообщает Обь-Иртышское УГМС.
«В Тюмени 30 января температура наружного воздуха составит -19 градусов. Солнечно, без осадков», — написано на сайте.
Порывы ветра будут варьироваться в пределах 0-1 метра в секунду. Влажность воздуха составит 82%.
Актировка в Тюмени
В столице региона 30 января для учеников первой смены занятия в школах не отменяются. Температурный режим соответствует норме и позволяет посещать занятия.
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