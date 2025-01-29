На скандальных выборах в пригороде Екатеринбурга сорвали переизбрание мэра

Евгений Писцов проиграл выборы главы Березовского

30 января 2025 в 12:04 Размер текста - 17 +

Евгений Писцов руководит городом с 2011 года Фото: Размик Закарян © URA.RU Мэр Березовского (Свердловская область) Евгений Писцов, участвующий в выборах главы города, не смог переизбраться на новый срок. Большинство депутатов думы поддержали его конкурента-спойлера Юлию Маслакову, чиновницу местной администрации, которая внезапно в начале заседания заявила самоотвод. За подведением итогов голосования следит корреспондент URA.RU. Из 25 депутатов на голосование пришли 23. Самоотвод Маслаковой не приняли — это запрещает регламент. Поэтому в бюллетене ее фамилия осталась. За нее проголосовали 17 депутатов. «Теперь в течение 15 дней она должна принять присягу, но этого не сделает. Будет назначен новый конкурс», — объяснил URA.RU информированный источник. Выборы мэра в Березовском стартовали в сентябре 2024 года и переносились дважды. Писцов — кандидат, которого поддерживает губернаторская резиденция, однако с думой согласия у него нет. За день до финального голосования на встрече политического замглавы региона Олега Чемезова с фракцией «Единой России» десять из 15 партийцев выразили Писцову недоверие. Основной оппонент Писцова, спикер думы Алексей Горевой, вокруг которого объединилась депутаты, до финала конкурсной комиссией до финального голосования допущен не был. Областные чиновники убеждены, что за протестом городских депутатов стоит их коллега из заксо, бизнесмен Вячеслав Брозовский, у которого с Писцовым мощный конфликт. Сам Брозовский, в частных беседах отвергающий подозрения во фрондерстве, демонстративно покинул регион в эти дни. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэр Березовского (Свердловская область) Евгений Писцов, участвующий в выборах главы города, не смог переизбраться на новый срок. Большинство депутатов думы поддержали его конкурента-спойлера Юлию Маслакову, чиновницу местной администрации, которая внезапно в начале заседания заявила самоотвод. За подведением итогов голосования следит корреспондент URA.RU. Из 25 депутатов на голосование пришли 23. Самоотвод Маслаковой не приняли — это запрещает регламент. Поэтому в бюллетене ее фамилия осталась. За нее проголосовали 17 депутатов. «Теперь в течение 15 дней она должна принять присягу, но этого не сделает. Будет назначен новый конкурс», — объяснил URA.RU информированный источник. Выборы мэра в Березовском стартовали в сентябре 2024 года и переносились дважды. Писцов — кандидат, которого поддерживает губернаторская резиденция, однако с думой согласия у него нет. За день до финального голосования на встрече политического замглавы региона Олега Чемезова с фракцией «Единой России» десять из 15 партийцев выразили Писцову недоверие. Основной оппонент Писцова, спикер думы Алексей Горевой, вокруг которого объединилась депутаты, до финала конкурсной комиссией до финального голосования допущен не был. Областные чиновники убеждены, что за протестом городских депутатов стоит их коллега из заксо, бизнесмен Вячеслав Брозовский, у которого с Писцовым мощный конфликт. Сам Брозовский, в частных беседах отвергающий подозрения во фрондерстве, демонстративно покинул регион в эти дни.