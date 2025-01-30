На первый концерт Седоковой после смерти Тиммы не продали ни одного билета

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Седокова не смогла продать билеты на первый концерт после самоубийства Тиммы
Седокова не смогла продать билеты на первый концерт после самоубийства Тиммы Фото:

Певица Анна Седокова столкнулась с отсутствием спроса на билеты на свой первый концерт после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Мероприятие должно состояться в День святого Валентина в Алматы (Казахстан).

«Программа концерта продлится 45 минут, а стоимость брони стола составляет 150 тысяч тенге (примерно 28 тысяч рублей), что включает депозит на еду и напитки. Однако желающих провести этот праздничный вечер с певицей пока не наблюдается — все столики остаются свободными», — сообщает издание Life

Организаторы мероприятия выразили удивление по поводу отсутствия желающих провести вечер с Седоковой. Отсутствие интереса к концерту некоторые влюбленные пары объясняют трагичной историей в личной жизни певицы, предпочитая провести праздник в более спокойной атмосфере.

Янис Тимма скончался 17 декабря 2024 года. Это произошло в ночь после дня рождения его бывшей супруги, певицы Анны Седоковой. По предварительным данным, причиной смерти могла стать асфиксия, однако не исключается и версия самоубийства. В связи с этим трагическим событием Латвийский следственный комитет начал расследование. По информации следствия, Седокова может быть причастна к возможному заказному убийству. Конфликт между бывшими супругами, вероятно, разгорелся из-за четырех квартир в Москве на общую сумму 180 миллионов рублей, приобретенных Тиммой.

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Певица Анна Седокова столкнулась с отсутствием спроса на билеты на свой первый концерт после смерти бывшего мужа Яниса Тиммы. Мероприятие должно состояться в День святого Валентина в Алматы (Казахстан). «Программа концерта продлится 45 минут, а стоимость брони стола составляет 150 тысяч тенге (примерно 28 тысяч рублей), что включает депозит на еду и напитки. Однако желающих провести этот праздничный вечер с певицей пока не наблюдается — все столики остаются свободными», — сообщает издание Life.  Организаторы мероприятия выразили удивление по поводу отсутствия желающих провести вечер с Седоковой. Отсутствие интереса к концерту некоторые влюбленные пары объясняют трагичной историей в личной жизни певицы, предпочитая провести праздник в более спокойной атмосфере. Янис Тимма скончался 17 декабря 2024 года. Это произошло в ночь после дня рождения его бывшей супруги, певицы Анны Седоковой. По предварительным данным, причиной смерти могла стать асфиксия, однако не исключается и версия самоубийства. В связи с этим трагическим событием Латвийский следственный комитет начал расследование. По информации следствия, Седокова может быть причастна к возможному заказному убийству. Конфликт между бывшими супругами, вероятно, разгорелся из-за четырех квартир в Москве на общую сумму 180 миллионов рублей, приобретенных Тиммой.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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