Путин готовит важное послание, планов по встрече с Трампом нет: заявления Пескова 30 января

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла сообщил о подготовке послания президента РФ Владимира Путина, не уточнив сроков. Он также заявил об отсутствии планов возможных встреч Путина с президентом США Дональдом Трампом и прокомментировал арест австралийского наемника. Подробнее о главных заявлениях Пескова — в материале URA.RU.
Подготовка послания Путина
Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле активно продолжается процесс подготовки важного послания Владимира Путина. В то же время он подчеркнул, что конкретные сроки его оглашения на данный момент не определены. По словам Пескова, этот процесс требует времени, и когда будет принято решение о дате, информация будет доведена до общественности.
Взаимоотношения с Дональдом Трампом
На вопрос о возможных контактах между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом Песков сообщил, что в настоящее время не предусмотрены планы по проведению встреч на высшем уровне. Он также добавил, что в данный момент не рассматриваются варианты комментариев Путина относительно недавней авиакатастрофы в США, в результате которой разбился самолет Bombardier CRJ700.
Арест австралийского наемника ВСУ
Также в конференц-колле была затронута тема ареста австралийского наемника Оскара Дженкинса, о котором глава австралийского внешнеполитического ведомства Пенни Вонг ранее сообщила, что он находится под стражей в России. Песков отметил, что у Кремля нет информации о местонахождении Дженкинса и добавил, что российские власти не отслеживают перемещения граждан Австралии.
Соболезнования родным погибших фигуристов в США
Песков выразил соболезнования родным и близким российских фигуристов, погибших в авиакатастрофе в Вашингтоне. Он подтвердил информацию об инциденте и отметил, что Кремль внимательно следит за развитием событий.
Реакция на слова Шольца
Песков также коснулся комментариев канцлера Германии Олафа Шольца о роли США в освобождении Германии от нацизма. Он подчеркнул, что в последние годы наблюдается тенденция забвения исторической правды, и важно помнить о ключевой роли Советского Союза в победе над фашизмом. Песков назвал это явление опасным и предостерег о возможных последствиях изменения исторического нарратива, утверждая, что линия на забвение может способствовать росту нацистских настроений в современном обществе.
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