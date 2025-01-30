Сослуживцы арестованного генерала Попова опровергают доказательства его вины

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Военные командиры опровергли в суде доказательства виновности Ивана Попова
Военные командиры опровергли в суде доказательства виновности Ивана Попова Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Более 15 командиров воинских частей, участвующих в спецоперации в Запорожской области, выступили в защиту экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве с металлоконструкциями. Они опровергли обвинения, сообщили участники судебного процесса.

«Они [свидетели защиты] полностью опровергают доводы ... о том, что металлоконструкции, в хищении которых обвиняют Попова, при защите территории Запорожья ... были не нужны. Они утверждают, что металл необходим для оборонительных сооружений, для защиты личного состава и техники...» — рассказали участники суда в беседе с ТАСС.

В пользу защиты Попова готовы выступить более 500 военнослужащих. Большинство уже допрошенных офицеров характеризуют Попова как выдающегося представителя российской армии. Адвокат генерала Сергей Буйновский подтвердил, что командиры дали показания в защиту Попова и добавил, что допросы свидетелей продолжаются.

Генерал-майор Иван Попов был задержан 17 мая 2024 года, а 15 июля военный суд, удовлетворив ходатайство следственных органов, перевел его под домашний арест. Следствие полагает, что Попов участвовал в хищении более 1,7 тонны металлопроката в 2023 году, который был приобретен администрацией Запорожской области в рамках гуманитарной помощи. С начала уголовного разбирательства генерал отрицает все обвинения. Сам Попов может отправиться в зону спецоперации на Украине, если ему даст разрешение командование российских сил.

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Более 15 командиров воинских частей, участвующих в спецоперации в Запорожской области, выступили в защиту экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве с металлоконструкциями. Они опровергли обвинения, сообщили участники судебного процесса. «Они [свидетели защиты] полностью опровергают доводы ... о том, что металлоконструкции, в хищении которых обвиняют Попова, при защите территории Запорожья ... были не нужны. Они утверждают, что металл необходим для оборонительных сооружений, для защиты личного состава и техники...» — рассказали участники суда в беседе с ТАСС. В пользу защиты Попова готовы выступить более 500 военнослужащих. Большинство уже допрошенных офицеров характеризуют Попова как выдающегося представителя российской армии. Адвокат генерала Сергей Буйновский подтвердил, что командиры дали показания в защиту Попова и добавил, что допросы свидетелей продолжаются. Генерал-майор Иван Попов был задержан 17 мая 2024 года, а 15 июля военный суд, удовлетворив ходатайство следственных органов, перевел его под домашний арест. Следствие полагает, что Попов участвовал в хищении более 1,7 тонны металлопроката в 2023 году, который был приобретен администрацией Запорожской области в рамках гуманитарной помощи. С начала уголовного разбирательства генерал отрицает все обвинения. Сам Попов может отправиться в зону спецоперации на Украине, если ему даст разрешение командование российских сил.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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