Сослуживцы арестованного генерала Попова опровергают доказательства его вины

Более 15 командиров воинских частей, участвующих в спецоперации в Запорожской области, выступили в защиту экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве с металлоконструкциями. Они опровергли обвинения, сообщили участники судебного процесса.
«Они [свидетели защиты] полностью опровергают доводы ... о том, что металлоконструкции, в хищении которых обвиняют Попова, при защите территории Запорожья ... были не нужны. Они утверждают, что металл необходим для оборонительных сооружений, для защиты личного состава и техники...» — рассказали участники суда в беседе с ТАСС.
В пользу защиты Попова готовы выступить более 500 военнослужащих. Большинство уже допрошенных офицеров характеризуют Попова как выдающегося представителя российской армии. Адвокат генерала Сергей Буйновский подтвердил, что командиры дали показания в защиту Попова и добавил, что допросы свидетелей продолжаются.
Генерал-майор Иван Попов был задержан 17 мая 2024 года, а 15 июля военный суд, удовлетворив ходатайство следственных органов, перевел его под домашний арест. Следствие полагает, что Попов участвовал в хищении более 1,7 тонны металлопроката в 2023 году, который был приобретен администрацией Запорожской области в рамках гуманитарной помощи. С начала уголовного разбирательства генерал отрицает все обвинения. Сам Попов может отправиться в зону спецоперации на Украине, если ему даст разрешение командование российских сил.
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