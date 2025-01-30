«Вот придурки»: в Екатеринбурге донимают родственников и бывших соседей Монеточки*

Монеточка* пожаловалась на журналистов, которые пристают к ее родственникам
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Концерт Монеточки в Теле-клубе. Екатеринбург, монеточка лиза, гырдымова елизавета
Певица уверена, что про нее готовят скандальный репортаж Фото:

К родным и бывшим соседям певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) настойчиво пристают представители СМИ. По словам исполнительницы, телевизионщики пытаются попасть в квартиру к ее родственникам и не дают им проходу. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Какие же неприятные люди сегодняшние НТВшники. Последние два дня готовят, видимо, какой-то скандальный репортаж про меня. Ломятся в квартиры к моим родственникам и в Москве, и в Екатеринбурге, где я жила в детстве, лезут ко всем соседям, баррикадируют съемочным оборудованием выход из квартиры и пытаются всякими выдумками выманить из квартиры. Вот придурки», — рассказала Гырдымова.

После начала СВО Монеточка вместе с мужем-продюсером Виктором Исаевым покинула Россию. В 2022 году она родила дочь Нину, спустя два года — сына Петра. В январе 2023 года Гырдымова попала в реестр иностранных агентов. Недвижимость в Москве певица продала, сейчас она ездит с гастролями по западным странам. В декабре 2024 года Монеточку номинировали на Нобелевскую премию мира.

*Елизавета Гырдымова внесена Минюстом РФ в список иноагентов

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К родным и бывшим соседям певицы Монеточки (Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) настойчиво пристают представители СМИ. По словам исполнительницы, телевизионщики пытаются попасть в квартиру к ее родственникам и не дают им проходу. Об этом артистка написала на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Какие же неприятные люди сегодняшние НТВшники. Последние два дня готовят, видимо, какой-то скандальный репортаж про меня. Ломятся в квартиры к моим родственникам и в Москве, и в Екатеринбурге, где я жила в детстве, лезут ко всем соседям, баррикадируют съемочным оборудованием выход из квартиры и пытаются всякими выдумками выманить из квартиры. Вот придурки», — рассказала Гырдымова. После начала СВО Монеточка вместе с мужем-продюсером Виктором Исаевым покинула Россию. В 2022 году она родила дочь Нину, спустя два года — сына Петра. В январе 2023 года Гырдымова попала в реестр иностранных агентов. Недвижимость в Москве певица продала, сейчас она ездит с гастролями по западным странам. В декабре 2024 года Монеточку номинировали на Нобелевскую премию мира. *Елизавета Гырдымова внесена Минюстом РФ в список иноагентов
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