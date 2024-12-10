Певицу Монеточку* и рэпера Noize MC* номинировали на Нобелевскую премию мира

11 декабря 2024 в 11:15 Размер текста - 17 +

Монеточка попала в реестр иноагентов в январе 2023 года Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Преподаватели норвежского университета OsloMet выдвинули екатеринбургскую певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) и рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признан иноагентом в РФ) в номинанты на Нобелевскую премию мира. Об этом рассказал журналист Владимир Раевский на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Самое важное, что они представляют своими голосами новое поколение, которое очень сильно высказывается за гуманистические ценности», — пояснил профессор Арнфинн Мурувик Вонен в разговоре с Раевским. В свою очередь журналист вручил официальные заявки на премию Алексееву и попросил передать Гырдымовой. В январе 2023 года Елизавету Монеточку внесли в реестр иностранных агентов. Позже силовики завели на нее уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента и объявили ее в розыск. Noize MC попал в список иноагентов в ноябре 2022-го, а в марте 2024-го на артиста возбудили третье уголовное дело за аналогичное нарушение, что и на Грыдымову. *Иван Алексеев внесен Минюстом РФ в список иноагентов **Елизавета Гырдымова внесена Минюстом РФ в список иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Преподаватели норвежского университета OsloMet выдвинули екатеринбургскую певицу Монеточку (Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) и рэпера Noize MC (Иван Алексеев, признан иноагентом в РФ) в номинанты на Нобелевскую премию мира. Об этом рассказал журналист Владимир Раевский на своей странице в Instagram (соцсеть принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). «Самое важное, что они представляют своими голосами новое поколение, которое очень сильно высказывается за гуманистические ценности», — пояснил профессор Арнфинн Мурувик Вонен в разговоре с Раевским. В свою очередь журналист вручил официальные заявки на премию Алексееву и попросил передать Гырдымовой. В январе 2023 года Елизавету Монеточку внесли в реестр иностранных агентов. Позже силовики завели на нее уголовное дело за уклонение от исполнения обязанностей иноагента и объявили ее в розыск. Noize MC попал в список иноагентов в ноябре 2022-го, а в марте 2024-го на артиста возбудили третье уголовное дело за аналогичное нарушение, что и на Грыдымову. *Иван Алексеев внесен Минюстом РФ в список иноагентов **Елизавета Гырдымова внесена Минюстом РФ в список иноагентов